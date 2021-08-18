Ergene Velimeşespor'dan savunmaya takviye
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Ergene Velimeşespor'dan savunmaya takviye

Ergene Velimeşespor'dan savunmaya takviye
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Tekirdağ'ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi Ergene Velimeşespor'dan kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Tekirdağ'ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi Ergene Velimeşespor'dan kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Mavi-beyazlılar son olarak savunmaya bir takviye daha yaparak başarılı stoper Oğuzhan Yazıcı'yı kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Kırşehir Belediyespor ile play-off oynama başarısı gösteren ve profesyonel liglerde 200'ü aşkın maç tecrübesi bulunan 29 yaşındaki Yazıcı ile anlaşma sağladı. Oğuzhan geçtiğimiz sezon Kırşehir Belediyespor ile 34 maçta forma giymiş ve takımının başarısında önemli pay sahibi olmuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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