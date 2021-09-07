Ergene Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
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Ergene Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Ergene Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ergene ilçe spor güvenlik kurulu toplantısı Ergene Kaymakamı Taşçı başkanlığında gerçekleştirildi.

Ergene ilçe spor güvenlik kurulu toplantısı Ergene Kaymakamı Taşçı başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakam Mehmet Emin Taşçı başkanlığında düzenlenen Ergene İlçe Spor Güvenlik toplantısına Ergene İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Özgür Dehri, Ergene İlçe Emniyet Müdür V. Erdi Dürger, Ergene İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Parıltı, Ergene İlçe Sağlık Müdürü Fergan Genç, Av. Kerem Saydere, ve ilçede faaliyet gösteren spor kulüplerinin başkanları katıldılar.

Toplantıda Ergene Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı Ergene ilçesindeki spor faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Spor kulübü başkanlarını dinleyerek bilgiler alan Kaymakam Taşçı, ilçedeki spor kulüplerinin Ergene İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmasının önemli olduğunu vurguladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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