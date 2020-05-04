Ergani'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Ergani'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Ergani'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmasıyla birlikte Milli Egemenlik ve Ziya Gökalp Caddesi başta olmak üzere bir çok cadde en sakin günlerini yaşıyor.

Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de vatandaşlara evde kalmaları konusunda sürekli anons yaparak uyarıyor.

Kaynak: AA