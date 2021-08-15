Eren Şahin, Şanlıurfaspor'a transfer oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eren Şahin, Şanlıurfaspor'a transfer oldu

Eren Şahin, Şanlıurfaspor'a transfer oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor'un genç futbolcusu Eren Şahin, TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor ile anlaştı.

DG Sivasspor'un genç futbolcusu Eren Şahin, TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor ile anlaştı.

Şanlıurfaspor, Sivasspor'un genç oyuncusu Eren Şahin'i kadrosuna kattı. Sivasspor'da forma şansı bulamayan Şahin, 1 yıllığına Şanlıurfaspor'a kiralandı.

Konu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Eren Şahin'in 2021-2022 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Şanlıurfaspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Sporcumuza yeni takımında başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yine yayıncı kuruluşun dediği oldu! 350 milyon TL zam bekleyen kulüpler, 25 milyon TL'lik farka 'evet' dedi
Yine yayıncı kuruluşun dediği oldu! 350 milyon TL zam bekleyen kulüpler, 25 milyon TL'lik farka 'evet' dedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Bülent Ersoy Deniz Akkaya Haluk Levent Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Mete Gazoz Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eren Şahin, Şanlıurfaspor'a transfer oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 19:15:23. #1.14#

title