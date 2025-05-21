Galatasaraylı futbolcular performansları ile olduğu kadar özel hayatlarıyla da merak konusu oldu. Eren Elmalı de merak edilen isimlerden oldu. Peki, Eren Elmalı evli mi, eşi kim? Eren Elmalı çocuğu var mı?

EREN ELMALI EVLİ Mİ, EŞİ KİM, ÇOCUĞU VAR MI?

Trabzonspor'un ve A Milli Futbol Takımımızın başarılı oyuncusu Eren Elmalı'nın babası, sporseverler ve futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Eren Elmalı'nın babası kimdir ve nerelidir? İşte detaylar...

Eren Elmalı'nın babası Vahap Elmalı'dır. Vahap Elmalı, Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Değirmenboğaz köyünden gelmektedir.

Eren Elmalı'nın özel hayatı, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Ancak, genç futbolcunun özel hayatına dair çok fazla bilgi bulunmuyor. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, Eren Elmalı evli değil ve şu an hayatında birisi olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor. Genç oyuncunun kariyerine odaklandığı ve sahadaki performansına ağırlık verdiği biliniyor.