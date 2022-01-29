Eren Albayrak: Hep birlikte yukarılara doğru tırmanacağız

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24'üncü haftasında Adana Demirspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Takımla birlikte ilk antrenmanına çıkan yeni transfer Eren Albayrak, "İnşallah birlik beraberlik içerisinde camiamızla, taraftarımızla beraber bu zor günleri atlatıp yukarılara doğru tırmanacağız" dedi.

Çaykur Rizespor, ligin 24'üncü haftasında 6 Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Sabah fitness salonundaki ilk antrenmanın ardından yeşil-mavili takım, akşam Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde hazırlıklarına devam etti. Isınma hareketleri ile başlayan idman top kapma çalışması ile sürüp çift kale maç ile son buldu.