Ereğlili iş kadınları kongreye gitti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Girişimci ve Yönetici İş Kadınları Derneği (ERGİKAD) kongresi yapıldı. Kongreye katılan BAKZİFED Başkanı İsmail Külah, amaçlarının bölgede katkı sunmak olduğunu belirtti.

Kdz. Ereğli Girişimci ve Yönetici İş Kadınları Derneği'nde tek liste ile gidilen kongrede Nilgün Efes güven tazeledi. Kongreye Batı Karadeniz Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BAKZİFED) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Külah da katıldı.

Kdz. Ereğli Girişimci ve Yönetici İş Kadınları Derneği Başkanı Nilgün Efes yaptığı konuşmada kadınların iş dünyasındaki önemine değindi. Efes konuşmasında;

"Elimizin hamuru, ayağımızın çamuru ile her işe karışacağız. Her işi de başaracağız. Bundan da erkeklerimiz, ki bunlar babalarımız, oğullarımız, arkadaşlarımız, eşlerimiz ve kardeşlerimizdir. Gurur duymalılar, mutlu olmalılar. Kadın statüsü ne kadar yüksekteyse o toplulukta o kadar yüksekte yer tutar. Kadının birinci görevi, öncelikle aile içindeki statüsünü eğitimi ile ekonomik gücüyle ve sosyal faydası ile yükseltmek olmalıdır. Sonrasında durumu toplumdaki statüsüne de otomatik olarak yansıyacaktır. Bugün Almanya'da korona aşısını eşiyle birlikte bulan Özlem Türeci ile gurur duymayanımız var mı? Tabi ki yok. Statüsü ise Merkel'in üstünde." ifadelerini kullandı.

Külah, "Yapacağımız projelerle bölgeye katkıda bulunacağız"

BAKZİFED Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Külah, kongrede yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Alt derneklerden, federasyonlara uzanan sizin belirlediğiniz aile için ekonomiye katkı veren, aile içi sosyal hizmet veren tüm bireylerden başlayarak işletme, kadın girişimciler, sanayiciler, iş insanlarının kapsadığı oluşum olmuştur. 2016 yılında Batı Karadeniz'i kapsayan Zonguldak, Bartın ve Karabük illerini içeriğine alan Batı Karadeniz Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu sizlerle birlikte oluşturulmuştur. Federasyonumuzun amacı sizin dernekteki amaçları neyse odur. Sizler ve Sanayici topluluklar dahil olmak üzere hepsi bir dayanışma içerisinde ekonomiyi büyütmek ve ülkemize, topluma, insanlığa yararlı olmak konusunda çaba sarfetmektedir. Gerçek dayanışma gönüllülük esasına dayalı sivil toplum kuruluşlarındadır. Bugün bizim Batı Karadeniz'de sizlerle birlikte 3 kadın girişimci derneğimiz biri Safranbolu, biri Karabük'te olmak üzere ve 6 sanayici iş insanları olmak üzere 9 dernekten oluşmaktayız. Yegane amacımız kendi gücümüzü birleştirerek yapacağımız projeler, hedeflerle bölgede katkıda bulunmaktır."

Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen kongrede, Nilgün Efes başkanlığında yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Aysel Manay, Ayşe Tornoğlu, Derya Gökbulut Sağlam, Filiz Eroğlu, Zeynep Yüksel Ünal, Dilek Çimenoğlu.

Yönetim Kurulu Yedek: Handan Öner, İlknur Turt Özen, Yeşim Özdoğan Çakır, Hülya Şavlı, Elif Sarı, Ayşe Kalo Efe, Emel Bahadır.

Denetim Kurulu Asil: Pınar Oker Akgün, Derya Erhal, Nilay Suvardar

Denetim Kurulu Yedek: Nazmiye Özen, Fatma Kılıçarslan, Ümit Karahan. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı