Ereğli'den kısa kısa Zonguldak Çevre Müdürlüğü ekiplerince Ereğli ilçesinde tespit edilen 61 metruk binanın 25'i yıkıldı.

Zonguldak Çevre Müdürlüğü ekiplerince Ereğli ilçesinde tespit edilen 61 metruk binanın 25'i yıkıldı.

Ereğli Belediyesi sınırları içerisinde İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün oluruyla tespit edilen metruk binaların yıkım işleri devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kötü görünümün yanında insan ve çevre güvenliği açısından tehlike oluşturan ve kötü amaçlarla kullanıldığı tespit edilen metruk binalardan ilçenin temizlendiği belirtildi.

Kültür varlıklarından tescilli olduğu tespit edilen 10 bina için ise mülkiyet sahiplerine rölöve projeleri için tebligat yapıldığı kaydedilen açıklamada, binaların yıkım işleminin belirlenen program dahilinde sürdürüleceği ifade edildi.

Ereğli'de elektrik hatları yenileniyor



Ereğli ilçesinde elektrik hatlarında yenileme çalışması yapılacağı bildirildi.



Ereğli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkent Elektrik Dağıtım tarafından Ereğli ilçesinde belirlenen güzergahlarda elektrik hatlarının yenileneceği, ekonomik ömrünü doldurmuş tesisatın yenilenmesinin sağlanacağı belirtildi.



Bu kapsamda Müftü Mahallesi'nde 12 Mart Perşembe gününden itibaren çalışmaların başlayacağı ifade edelen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yenileme çalışmaları sırasında planlı enerji kesintileri Başkent Elektrik Kurumsal İletişim Müdürlüğünce ayrıca kamuoyuna duyurulacak. 2020 yılı Ereğli yatırım çalışmaları daha sonra Akarca, Kepez, Ömerli Mahallesi Kaynarca Konutları Kaynarca Caddesi'nde devam edecek."

Kaynak: AA