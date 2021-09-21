Ereğli Belediyespor futbolcuna Milli takımdan davet
Kdz. Ereğli Belediyespor Kadın Futbol takımı oyuncularından Busenur İnce'ye milli takımdan davet geldi.
MANAVGAT (İHA) - Kdz. Ereğli Belediyespor Kadın Futbol takımı oyuncularından Busenur İnce'ye milli takımdan davet geldi.
Kdz. Ereğli Belediyespor Kadın Futbol takımı oyuncularından Busenur İnce, U17 Kız Milli Takımı'nın 22 Eylül - 29 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştireceği hazırlık kampı ile 30 Eylül - 6 Ekim 2021 tarihlerinde Antalya Manavgat'ta oynayacağı UEFA U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası 1. tur müsabakalarının aday kadrosuna davet edildi. - ZONGULDAK
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