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Ereğli Belediyespor futbolcuna Milli takımdan davet

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Ereğli Belediyespor futbolcuna Milli takımdan davet

Kdz. Ereğli Belediyespor Kadın Futbol takımı oyuncularından Busenur İnce'ye milli takımdan davet geldi.

MANAVGAT (İHA) - Kdz. Ereğli Belediyespor Kadın Futbol takımı oyuncularından Busenur İnce'ye milli takımdan davet geldi.

Kdz. Ereğli Belediyespor Kadın Futbol takımı oyuncularından Busenur İnce, U17 Kız Milli Takımı'nın 22 Eylül - 29 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştireceği hazırlık kampı ile 30 Eylül - 6 Ekim 2021 tarihlerinde Antalya Manavgat'ta oynayacağı UEFA U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası 1. tur müsabakalarının aday kadrosuna davet edildi. - ZONGULDAK

Ereğli Belediyespor futbolcuna Milli takımdan davet

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