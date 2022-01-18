Ereğli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Ereğli Belediyesi ile Tüm Bel-Sen Sendikası Zonguldak Şubesi arasındaki memur ve sözleşmeli personeli kapsayan 2022 yılı toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

ZONGULDAK (AA) - Ereğli Belediyesi ile Tüm Bel-Sen Sendikası Zonguldak Şubesi arasındaki memur ve sözleşmeli personeli kapsayan 2022 yılı toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, makamında düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, belediyede çalışan 207 memur ve sözleşmeli personeli kapsayan 2022 yılını kapsayan toplu iş sözleşmesinin imzalamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yasanın öngördüğü en yüksek oranda zam yapıldığını anlatan Posbıyık, "Her zaman olduğu gibi belediyede çalışan personeli koruruz. Yasaların verdiği imkanlar ölçüsünde in iyisini yapmaya çalıştık." dedi.

Tüm Bel-Sen Zonguldak Şube Başkanı İsmail Sefertaş da Posbıyık ve ekibine teşekkür etti.

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