Erdoğan tüm detaylarıyla anlattı: Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük gaz 3 aşamada çıkarılacak
Karadeniz'de 135 milyar metreküp gaz daha bulunduğunu müjdeleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de bugüne kadar keşfedilen 540 milyar metreküplük gazın 3 aşamada çıkarılacağını söyledi. Erdoğan, "1. aşama deniz tabanında kurulacak doğal gaz üretim sistemleri. 2. aşama karada doğal gazı işleyecek ve kullanıma hazır hale getirecek tesistir. 3. aşama ise denizdeki sistemle karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonların merakla beklediği müjdeyi açıkladı. Erdoğan, Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküp daha gaz bulunduğunu söyledi. Böylece Karadeniz'de bulunan gaz miktarı 540 milyar metreküpe çıktı.
KARADENİZ GAZI 3 ETAPTA ÇIKARILACAK
Karadeniz'de bulunan gazın 2023 yılında kullanıma sunulacağını belirten Erdoğan, gazın denizden nasıl çıkacağını da anlattı. Erdoğan'ın açıklamasına göre Karadeniz gazı 3 etapta çıkarılacak.
Erdoğan gazın çıkarılma aşamalarıyla ilgili şunları söyledi:
"Gazı 3 etapta çıkarmayı planlıyoruz. 1. aşama deniz tabanında kurulacak doğal gaz üretim sistemleri. 2. aşama karada doğal gazı işleyecek ve kullanıma hazır hale getirecek tesistir. 3. aşama ise denizdeki sistemle karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır. Doğal gaz kullanıma hazır hale geldiğinde zaten ekonomimize büyük katkı sağlayacaktır. İlk etapta 10 kuyunun sondajını ve tamamlama işlemini bitirecek, ardından yeni sahalara açılacağız."