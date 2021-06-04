Erdoğan tüm detaylarıyla anlattı: Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük gaz 3 aşamada çıkarılacak

Karadeniz'de 135 milyar metreküp gaz daha bulunduğunu müjdeleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de bugüne kadar keşfedilen 540 milyar metreküplük gazın 3 aşamada çıkarılacağını söyledi. Erdoğan, "1. aşama deniz tabanında kurulacak doğal gaz üretim sistemleri. 2. aşama karada doğal gazı işleyecek ve kullanıma hazır hale getirecek tesistir. 3. aşama ise denizdeki sistemle karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır." dedi.