Erdoğan: "Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmış Hatayspor olarak doğru işler yaptık"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erdoğan: "Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmış Hatayspor olarak doğru işler yaptık"

Erdoğan: 'Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmış Hatayspor olarak doğru işler yaptık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Gaziantep FK maçının ardından, "Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmış Hatayspor olarak doğru işler yaptık" dedi.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Gaziantep FK maçının ardından, "Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmış Hatayspor olarak doğru işler yaptık" dedi.

Süper Lig'in 42. hafta maçında evinde karşılaştığı Gaziantep FK takımına 1-0 mağlup olan A. Hatayspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, zorlu bir sezonu bitirdiklerini belirterek, "Öncelikle futbolcu kardeşlerimi tebrik ve teşekkür ediyorum. Yorucu ve sıkıntılı bir sezon geçirdik. Zor bir pandemi dönemi geçirdik, yoğun bir fikstürde mücadele ettik. Ama bugün bakılınca tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmış Hatayspor'u altıncı sırada bitirmek, son dakikaya kadar Avrupa hesapları yapması bile bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımızı göstergesi. Teknik ekibime benimle birlikte yoğun bir çalışma yaptıkları için teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki bu başarılarımızı taraftarlarımızla birlikte kutlamak, onların önünde bu keyif veren futbolu sergilemek. Ama pandemiden dolayı biz de diğer takımlar gibi seyircisiz oynamak zorunda kaldık. Türk futboluna ve Hatayspor'a değer kattığımızı düşünüyorum. İnsanların geri bildirimi bizim takımızın Süper Lig'de eni iyi top oynayan takımlardan birisi olduğu yönünde. Özellikle hücumsal anlamda her maçta pozisyona girdiğimizi ve her maçta galibiyete yakın olduğumuzu görmek ve bunu da spor camiasından duymak doğru işler yaptığımızın göstergesiydi. Şimdi tatil yapacağız. Hak ettiler, yorucu bir sezon geçirdik. İnşallah önümüzdeki sezon yine keyif veren bir takım yaratabiliriz" açıklamalarında bulundu. - HATAY

Erdoğan: 'Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmış Hatayspor olarak doğru işler yaptık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı son haftadaki Göztepe-Beşiktaş (1-1), Galatasaray-Yeni Malatyaspor (0-1), Kayserispor-Fenerbahçe (1-0)...
Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı son haftadaki Göztepe-Beşiktaş (1-1), Galatasaray-Yeni Malatyaspor (0-1), Kayserispor-Fenerbahçe (1-0)...
Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı sezonun son haftasındaki Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Yeni Malatyaspor ve Kayserispor-Fenerbahçe maçları...
Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı sezonun son haftasındaki Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Yeni Malatyaspor ve Kayserispor-Fenerbahçe maçları...
Yeni Malatyaspor'da moraller yerinde
Yeni Malatyaspor'da moraller yerinde

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Ali Babacan Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Cemal Hünal Demet Akalın Burak Sergen Serdar Ortaç
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Gökhan Töre Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Erdoğan: "Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmış Hatayspor olarak doğru işler yaptık" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 21:29:59. #1.15#

title