Erdoğan: Şimdi Bir Çok Hocaefendi Beni Tefe Koyup Çalacak (12)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde bakıyorsunuz din adamı olarak ortaya çıkıp da ne yazık ki kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup, dinimizde kesinlikle yeri olmayan bazı kendine göre içtihatta bulunan kişiler çıkıyor ortaya. Anlamak mümkün değil. Yani bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada zamanda yaşıyorlar. Çünkü İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. Siz İslam'ı 14 - 15 asır öncesi hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız. Böyle bir şey yok. Şimdi bir çok hocaefendi beni tefe koyup çalacak. Rabbim bizi tefe koymasın. Diyanetten sorumlu olan başbakan yardımcıma da söyledim. Bizim diyanet teşkilatımızın din işleri yüksek kurulu var. Hocalarımız ne iş yapıyorlar? Sessiz kalıp bu alanı niçin bu adamlara kaptırıyorlar? FETÖ olayı da böyle oldu. Asıl konuşması gereken konuşmayınca meydan kime kaldı? FETÖ'ye kaldı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Dünya Kadınlar Günü Programı'nda konuştu.

"'DEAŞ'I TEMİZLEDİK' DİYORSUN, ŞİMDİ BU SİLAHLAR BURADA NİYE? BİZİM İÇİN Mİ BUNLARI GETİRİYORSUN?" Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Erdoğan, "Şu anda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3089. ve bunların en önemli yerler olarak gördükleri yerler artık hepsi tek tek düşüyor. İnşallah Afrin de bitecek. 800 kilometreye yakın bir alan kontrolümüz altında. İşgal için girmedik. Amerika, Batı, biz devamlı tacize uğruyoruz orada ne işiniz var burada? 20 tane üs kurmuşsun Kuzey Suriye'de ne işin var? 5 bin Tır silah getiriyorsun. 2 bin kargo uçağıyla silah mühimmat getiriyorsun. Kime karşı? 'DEAŞ'ı temizledik' diyorsun, şimdi bu silahlar burada niye? Neden? Yoksa bizim için mi bunları getiriyorsun? Bak dedim şunu bilin; 'Biz bir ölürüz, bin diriliriz' ve bu yolda böyle gideceğiz. Biz işgal için girmedik. Sadece teröristlerden buraları temizlemek için oradayız. İşimiz bittiği andan itibaren gerçek sahiplerine orayı teslim ederek asıl görev alanımıza döneceğiz" diye konuştu.

"İSLAM'IN GÜNCELLENMESİNİN GEREKTİĞİNİ BİLMEYECEK KADAR DA ACİZ BUNLAR"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Son günlerde bakıyorsunuz din adamı olarak ortaya çıkıp da ne yazık ki kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup, dinimizde kesinlikle yeri olmayan bazı kendine göre içtihatta bulunan kişiler çıkıyor ortaya. Anlamak mümkün değil. Yani bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada zamanda yaşıyorlar. Çünkü İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. Siz İslam'ı 14 - 15 asır öncesi hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız. Böyle bir şey yok.

BİR ÇOK HOCAEFENDİ BENİ TEFE KOYUP ÇALACAK Şimdi bir çok hocaefendi beni tefe koyup çalacak. Rabbim bizi tefe koymasın. Popüler olmak için söylenen sözleri biz asla kabul edemeyiz. Hele hele bu tartışmayı dinimizin kavramlarıyla yürütmek sadece kadınlara değil, inanın inancımıza da dinimize de haksızlıktır.

BAŞBAKAN YARDIMCIMA DA SÖYLEDİM; HOCALARIMIZ NE İŞ YAPIYORLAR?

Diyanetten sorumlu olan başbakan yardımcıma da söyledim. Bizim diyanet teşkilatımızın din işleri yüksek kurulu var. Hocalarımız ne iş yapıyorlar? Sessiz kalıp bu alanı niçin bu adamlara kaptırıyorlar? FETÖ olayı da böyle oldu. Asıl konuşması gereken konuşmayınca meydan kime kaldı? FETÖ'ye kaldı."