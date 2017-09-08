Erdoğan Kendisinden Başka Partide Hatırlanan Hiçbir İsim Bırakmaz - Abdüllatif Şener

Erdoğan Kendisinden Başka Partide Hatırlanan Hiçbir İsim Bırakmaz - Abdüllatif Şener

Erdoğan kendisinden başka partide hatırlanan hiçbir isim bırakmaz - Abdüllatif Şener.

Erdoğan kendisinden başka partide hatırlanan hiçbir isim bırakmaz - Abdüllatif Şener