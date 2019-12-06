: Erdoğan Kaya gösterdiği performansla sosyal medyayı salladı

06.12.2019 08:51 | Son Güncelleme: 06.12.2019 08:56

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Anagold 24Erzincanspor'u konuk eden Beşiktaş'ta ilk 11'de sürpriz bir isim yer aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezon başı zaman zaman hazırlık maçlarında görev verdiği Erdoğan Kaya'ya ilk 11'de şans verdi.

45+3'te sahne alan Erdoğan Kaya, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk resmi maçta ilk golünü attı.

"DEVAMLI OLARAK OYNAMAYI HEDEFLİYORUM"

İlk maçında ilk golünü attığı için mutlu olduğunu belirten Kaya, "Hocama şans verdiği için teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi olacağım. Daha çok çalışacağım. Gol atmayı hiç hayal etmemiştim ama oynamayı düşünüyordum. Hocamız şans verir diye bekliyordum. Şans da verdi. İyi de değerlendirdiğimi düşünüyorum. Beşiktaş'ta devamlı olarak oynamayı hedefliyorum" diye konuştu.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Erdoğan Kaya'nın Anadgold 24Erzincanspor karşısında gösterdiği performans, sosyal medyaya da damga vurgu.

İşte Erdoğan Kaya ile ilgili yapılan paylaşımlardan bazıları;

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