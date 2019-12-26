: Son dakika: Erdoğan: Kanal İstanbul'u gerekirse milli bütçeyle de yaparız

26.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyunda tartışmaları süren Kanal İstanbul projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin "Hangi parayla yapacaksınız?" eleştirilerine yanıt veren Erdoğan, "Yap-işlet-devret (YİP) modeliyle yaparsak bütçemizden para çıkmayacak. Ama YİP ile yapacak biri çıkmazsa gerekirse milli bütçeden yaparız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Biz büyükşehir başkanlığımızdan başlayarak 25 yıldır İstanbul'a yeni eserler kazandırmanın gayreti içinde olduk. Milletimizin hayır duasını aldığımız pek çok eseri ülkemize kazandığımızı görüyoruz. Bunun son örneği İstanbul Havalimanı... Şu ana kadar 50 milyonun üzerinde yolcuya en üst standartlarda hizmet verdi. Türkiye'ye küçük düşünmek küçük davranmak yakışmaz. Kanal İstanbul böyle bir projedir. Kanal İstanbul akşam yatıp sabah aklımıza gelen anlık proje değil. Seçim kampanyamızda milletimizin takdirine sunduk, onayı aldık. İlmik ilmik çalışılmış ve bugünkü noktaya gelmiştir. Kanal İstanbul 45 km uzunluğu, limanları, köprüleri, demir yolu, lojistik merkezleriyle dünya çapında eser olacaktır.

"YİP YA DA MİLLİ BÜTÇE İLE HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

AYM bu projenin YİP kapsamına alınmasıyla ilgili düzenlemenin iptaline ilişkin malum çevrenin itirazını reddetmiştir. Projenin kararı verilmiş ve belirli aşamaya gelinmiştir. Yakında bununla ilgili ihaleye çıkılacaktır. Devletimize ve milletimize yük getirmeden YİP ile olduk ki bulamadık milli bütçeden bunu yapmak suretiyle bunu hayata geçireceğiz. Ana muhalefetin başındaki zat müteahhitlerini tehdit ediyor. Biz geliyoruz bunu iptal edeceğiz... Sen gelmeyeceksin, zaten gelemezsin. Bu ülkede dikili ağacı olmayana benim milletim yürü demez.

"MUHALEFETİN DESTEK OLMASINDAN MEMNUN OLURUZ"

Kanal İstanbul'a muhalefetin de destek olmasından memnun oluruz. Ama onlar destek olmayız parasını da ödemeyiz diyorlar. Bu çocukların kendi aralarında evcilik oynarken etmeyecekleri bir sözdür. Bunlar gittikleri yerlerde ülkelerini şikayet edip sakın gelmeyin çağrısı yapacak zihniyetteler. Onun için ihya olmuyor, kendi bataklıklarında çırpınıp duruyorlar. Karşı çıkıyorsanız alternatiflerinizi ortaya koyarsınız. Bizi de ikna edersiniz. Bunların söylediği bunu hangi parayla yapacaksınız diyorlar. YİP ile olursa bütçemizden para çıkmayacak. Mili bütçeden de bunu yapar mıyız, yaparız. Kaynakları bellidir. Deprem riski diyorlar, çevre ve deprem meselesi dair 56 kurumdan olumlu görüş alınmıştır."

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