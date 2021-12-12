Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörünü de alt üst etmiş! Kirli oyun deşifre oldu

Hükümet stokçuluk yaparak fiyatların artmasına neden olan üreticileri sürekli uyarırken yeni stokçuluk yöntemleri de bir bir tespit edilmeye devam ediliyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM. com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Son dönemde e-ticaret platformlarında mağazası bulunan bazı satıcıların stoklar üzerinde oyun oynadığını tespit ettik. Bunlar önce stokta bulunan ürünlerini vatandaşa satarak, ödemesini garanti altına alıyor. Bilindiği üzere ürün teslim edilmeden e-ticaret platformları ürünün ücretini mağazalara geçmiyor. Ancak bu satıcılar ürünü sattıktan sonra müşterisine söz konusu ürün için 'stoğumuzda yok' diyerek, birkaç gün tüketiciyi oyalıyorlar. Eğer o sürede ürün fiyatı artarsa satışı iptal ederek para iadesini sağlayıp ürünü yeniden yüksek fiyattan satışa koyuyor. Bu şekilde stokçuluk yapanları tespit ederek fırsatçılara izin vermiyoruz" diye konuştu.

"KÖTÜ SATICILARI TESPİT ETMEK AMACIYLA YAZILIM GELİŞTİRDİK"

E-ticaret platformlarında stok açtıktan sonra "stok yok" bahanesiyle satışı iptal eden mağazaların vatandaş tarafından da kendilerine bildirilmesini isteyen Çevikoğlu, "Tüketicinin tek kuruşunun bile hesabını soracağız" dedi. Çevikoğlu, e-ticaret sektöründe bugüne kadar fahiş fiyatlar ve sahte indirimlere karşı büyük bir mücadele yürüttüklerini ifade ederek, şöyle konuştu: "Kovid-19 salgını sonrası e-ticarette satış yapan firma sayısı 320 binlere ulaştı. Biz sektör olarak kötü satıcıları tespit etmek amacıyla yazılım geliştirdik. Fiyat-indirim kıyaslamaları yaparak sahte indirimleri tespit ediyoruz. Tespit ettiğimiz firmaları önce uyarıyoruz, aynı yöntemi devam ettirirlerse platformumuzdan çıkıp, gerekli mercilere şikâyet ediyoruz."

STOKÇULUK YAPANLARA 2 MİLYON TL PARA CEZASI VERİLEBİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz. Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız" açıklamasının ardından Ak Parti harekete geçti. Jet hızıyla hazırlanan kanun teklifi ile stokçuluk yapanlara 2 milyon TL para cezası verilebilecek. 6585 Sayılı Perakende Yasası'nda konuyla ilgili düzenleme yer alacak.

26 ARALIK'TA İNDİRİM GÜNLERİ BAŞLIYOR

Sabah gazetesinin haberine göre Çevikoğlu, geçen yıl ilk kez PttAVM.com üzerinden "Yılın Son Pazarı Türkiye'nin Pazarı" sloganıyla indirim kampanyası başlattıklarını, markalara, "Stoklarınızı birlikte bitirelim" anlayışıyla satışlarını artırma imkânı sağladıklarını ifade etti. Çevikoğlu, "Bu yıl da aynı şekilde 26 Aralık Pazar gününden yeni yılın ilk ışıklarına kadar indirimlerle üreticilerin stoklarını eritmelerine yardımcı olacağız. PttAVM.com olarak tedarikçilere kargo ve reklam ile ücretsiz ürün tanıtımı gibi çeşitli ayrıcalıklar sunacağız. Ayrıca elektronikten ev ürünlerine, mutfak gereçlerinden moda ürünlerine kadar farklı ihtiyaç ve tarza hitap eden milyonlarca ürünü vatandaşlarımıza gerçek indirimlerle ulaştıracağız" şeklinde konuştu.

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