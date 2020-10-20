Erdoğan'ın duyurduğu yeni doğal gaz müjdesi için çalışmalar başladı! İşte Tuna-1 kuyusundan ilk görüntüler
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Erdoğan'ın duyurduğu yeni doğal gaz müjdesi için çalışmalar başladı! İşte Tuna-1 kuyusundan ilk görüntüler

20.10.2020 13:52 | Son Güncelleme: 20.10.2020 14:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu duyurduğu yeni doğal gaz müjdesi tüm Türkiye'yi sevindirmişti. Türkiye Petrolleri ise Tuna-1 kuyusunda yapılan ilk doğalgaz sondaj çalışmaları ve kuyudaki son çalışmaların görüntülerini yayınladı.

Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin yankıları sürerken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan (TPAO) yeni bir paylaşım geldi. Türkiye Petrolleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "20 Temmuz 2020 – Tuna-1 Kuyusunda Sondaja Başlandı. 17 Ekim 2020 – Tuna-1 Kuyusu Tamamlandı" denildi. Twitter paylaşımında notla birlikte tarihi görüntüler de yer aldı.

Erdoğan'ın duyurduğu yeni doğal gaz müjdesinde çalışmalar başladı! İşte Tuna-1 kuyusundan ilk görüntüler

17 EKİM'DE BAŞLADI

Bölgedeki ilk sondaj çalışmaları 20 Temmuz'da başlarken, 17 Ekim itibarıyla da Tuna-1 Kuyusu tamamlanmıştı.

"KIRKA YAKIN ÜRETİM KUYUSU PLANLIYORUZ"

Sakarya gaz sahasında şu ana kadar sadece Tuna-1 adlı kuyunun sondajının tamamlandığını ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, üretimin 2023 yılında başlayacağını hatırlatarak, "Burada 40'a yakın üretim kuyusu planlıyoruz. Yaklaşık her iki ayda bir kuyu açarak üretim planı hazırlıklarımız tamamlanmış olacak." dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervinin 405 milyar metreküpe çıktığını duyurmuştu. Böylece yeni rezerv keşfi 85 milyar metreküp olmuştu. Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: "320 milyarlık metreküplük doğal gaz müjdesini 21 Ağustos'ta milletimize ilan etmiştik. Bu tarihten sonra da sondaj faaliyetlerine devam eden gemimiz, 4 bin 445 metre derinliğe kadar ulaştı. Test, analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonucunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Sakarya sahasının Tuna 1 bölgesindeki doğal gaz rezerv miktarı 405 milyar metreküpü buldu"

Erdoğan'ın duyurduğu yeni doğal gaz müjdesi için çalışmalar başladı! İşte Tuna-1 kuyusundan ilk görüntüler

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