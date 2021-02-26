Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu reform paketinin detayları! Ekonomik kalkınma için 10 adım atılacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu ve mart ayında açıklanması beklenen reform paketinde sona gelindi. Paket kapsamında iş ve yatırımın önünü açacak 10 adım atılacak. Erdoğan'ın "Türkiye'nin geleceğine güvenin" çağrısı yaptığı yatırımcılara hukuk karşısında güvence sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği "ekonomi reform paketi" çalışmaları tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Evlan, Başkan Erdoğan'ın paketi mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.Paket sözleşmelerde tahkim şartının teşvikinden yatırımcılar için yeni çerçeve yasaya, haciz şartlarının yumuşatılmasından vergilerin yeniden düzenlenmesine kadar bir dizi önemli adım yer alıyor.

BAKAN ELVAN: 2021 REFORMLAR YILI OLACAK

Bakan Elvan, dün sosyal medya hesabından makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren "ekonomik reform" çalışmalarında sona geldiklerini bildirdi. Elvan, "Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanı'mız mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 reformlar yılı olacak" açıklamasını yaptı.

MECLİS'E SUNULACAK

Ekonomi paketi, iş ve yatırım ortamında güven ortamını tesis eden, mülkiyet hakkını pekiştiren, sözleşme hürriyetini genişleten, yatırım izin süreçlerini kısaltan, tahkimi teşvik eden başlıkları içeren düzenlemeler Meclis'e yasa teklifi olarak sunulacak.

Sabah'ta yer alan habere göre, iş ve yatırımın önünü açacak 10 dev adım şöyle:

1- Sözleşmelerde tahkim şartı teşvik ediliyor.

2- Yatırımcılar için yeni çerçeve yasa geliyor.

3- Ticari uyuşmazlıklarda mahkeme yerine uzlaşma.

4- Yatırım yerlerine performans kriteri geliyor.

5- İş yapmayı zorlaştıran uygulamalar kalkıyor.

6- Hacizle ilgili şartlar yumuşatılıyor.

7- Yatırım maliyetleri rasyonelleşiyor.

8- Geçici vergiler yeniden düzenlenecek.

9- Mülkiyet hakkı pekiştiriliyor.

10- Yatırım izinleri basitleştiriliyor.

ERDOĞAN'IN ÇAĞRI YAPTIĞI YATIRIMCIYA GÜVENCE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye'nin geleceğine güvenin" çağrısı yaptığı yatırımcılara hukuk karşısında güvence sağlanacak. Yatırım izin süreçlerinin kısaltılması, ticari uyuşmazlıkların mahkeme yerine arabuluculuk ve tahkim yoluyla çözülmesi yaygınlaştırılarak, ihtisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda yeni mahkemeler kurulacak.

HACİZE DÜZENLEME GELİYOR

Reformlar kapsamında Borçlar Kanunu'nda değişiklik, düzenleyici ve denetleyici kurumların yapılarının yeniden ele alınması, hacizle ilgili şartların gözden geçirilmesi bekleniyor. Kamu kurumlarıyla arasında yatırım konusunda çıkan uyuşmazlıklarda "yatırım ombudsmanı" çözüm üretecek.