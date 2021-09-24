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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisseleri sert düştü

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyatlarla ilgili zincir marketlere operasyonlar yapılacağını açıklamasının ardından zincir marketler borsada darbe aldı. Borsa İstanbul'da işlem gören market zincirlerinin hisselerinde sert düşüşler yaşandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, dün ABD'de yaptığı açıklamada "Zincir marketlere yönelik gerekli operasyonlar yapılacak. 5 tane zincir market bütün ürünü toparlıyor, piyasalar alt üst oluyor" dedi. Bu açıklama üzerine bu sabah Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden Migros'ta yüzde 4'ü, BİM'de yüzde 2'yi, Şok'ta yüzde 4'ü ve Carrefoursa'da yüzde 3'ü aşan değer kaybı görüldü. Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi ise yüzde 1'e yakın ekside işlem görüyor.

"ZİNCİR MARKETLERİN SINIRSIZ UYGULAMALARI VAR"

Erdoğan'a Türkiye'deki fahiş fiyat tartışmaları hatırlatılarak, "Fahiş fiyat konusuyla ilgili bizzat ilgileneceğinizi söylemiştiniz. Bu konuyla ilgili tespit ettiğiniz problem başlıkları neler? Nasıl bir yol haritası izlenecek? Tek problem zincir marketler mi?" sorusu yöneltildi.

Erdoğan, uygulamaların üzerine gideceklerini, zincir marketlerin topladıkları ürünlerle piyasayı alt üst ettiklerini, bunlara yönelik operasyonlar düzenleyeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı, "Bu konuda kısmen özellikle bu zincir marketlerin sınırsız uygulamaları var. Bu sınırsız uygulamalar karşısında biz de Ticaret Bakanlığı olarak bunların üzerine üzerine gideceğiz" dedi.

"5 ZİNCİR MARKET PİYASAYI ALTI ÜST EDİYOR"

"Zincir marketlerin bu uygulamalarıyla mücadelede Ticaret Bakanlığımız gerekli olan her türlü tedbiri alıyor, alacak ve bunlara da gerekli operasyonları yapacaktır" diyen Erdoğan, şöyle devam etmişti:

"Bu da 5 tane zincir market. Bunlar bütün o ürünü toparlıyor. Bu 5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisseleri sert düştü
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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