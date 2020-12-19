Erdoğan: "(İhracat treni) Halkalı'daki gümrük işlemlerini tamamlayan trenimiz, uğradığı her durakta konum atarak 12 gün sonra Çin'e ulaştı."
19.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:30
Erdoğan: "(İhracat treni) Halkalı'daki gümrük işlemlerini tamamlayan trenimiz, uğradığı her durakta konum atarak 12 gün sonra Çin'e ulaştı.
Erdoğan: " (İhracat treni) Halkalı'daki gümrük işlemlerini tamamlayan trenimiz, uğradığı her durakta konum atarak 12 gün sonra Çin'e ulaştı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Bayaslan