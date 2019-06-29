Erdoğan: "Demokrasiye kasteden darbecilerin 'siyasi sığınmacı' kılıfı altında korunması ve...

Erdoğan: "Demokrasiye kasteden darbecilerin 'siyasi sığınmacı' kılıfı altında korunması ve...

Erdoğan: "Demokrasiye kasteden darbecilerin 'siyasi sığınmacı' kılıfı altında korunması ve kollanmasının faturası tüm insanlık için ağır olacaktır.

Erdoğan:

Erdoğan: "Demokrasiye kasteden darbecilerin 'siyasi sığınmacı' kılıfı altında korunması ve kollanmasının faturası tüm insanlık için ağır olacaktır."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et