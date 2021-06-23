Erdoğan'dan AK Partili belediye başkanlarına talimat: 2019 seçimlerinde açıkladığımız 11 prensibe bağlı kalın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erdoğan'dan AK Partili belediye başkanlarına talimat: 2019 seçimlerinde açıkladığımız 11 prensibe bağlı kalın

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Belediye Başkanları Toplantısı'nda önemli değerlendirmelerde bulundu. Belediye başkanlarından 2019 seçimlerinde millete açıklanan manifestodaki 11 prensibe sıkı sıkıya bağlı kalmalarını isteyen Erdoğan, "Özellikle imar düzenlemelerinde asla şaibeye yer vermeyecek şekilde adil ve açık bir çalışma ortaya koymanız gerekiyor. Aynı şekilde ihaleleri mutlaka şeffaf bir şekilde gerçekleştirin, hatta tüm ihaleleri canlı yayınlayın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda imar düzenlemeleriyle ilgili uyarılarda bulundu.

"MİLLET SİZİN ESERLERİNİZİ, HİZMETLERİNİZİ GÖRSÜN"

Belediye başkanlarından 2019 seçimlerinde millete açıklanan manifestodaki 11 prensibe sıkı sıkıya bağlı kalmalarını isteyen Erdoğan, "Özellikle imar düzenlemelerinde asla şaibeye yer vermeyecek şekilde adil ve açık bir çalışma ortaya koymanız gerekiyor. Aynı şekilde ihaleleri mutlaka şeffaf bir şekilde gerçekleştirin, hatta tüm ihaleleri canlı yayınlayın. Yaptığınız işlerin tanıtımına önem verin, millet sizin eserlerinizi, hizmetlerinizi görsün" dedi.

İŞTE ERDOĞAN'IN BAHSETTİĞİ 11 PRENSİP

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü ettiği AK Parti'nin seçim manifestosundaki 11 prensip; şehir planları, altyapı ve ulaşım, kentsel dönüşüm, benzersiz şehirler, akıllı şehirler, çevreye duyarlı şehirler, sosyal belediyecilik, yatay şehirleşme, halkla birlikte yönetim tasarruf ve şeffaflık ile değer üreten şehirlerden oluşuyor.

"MAHALLELİ İDARELERİN GÜCÜNÜ VE HİZMET KABİLİYETİNİ ARTIRDIK"

Erdoğan'ın AK Parti Belediye Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamaların devamı ise şu şekilde;

"19 yıl önce iktidar kapısını açan, 19 yıl boyunca iktidarda tutan da yerel yönetimlerdeki üstün gayretlerimiz, hizmetlerimiz, başarılarımızdır. Son 19 yılda hayata geçirdiğimiz reformlarla mahalli idarelerin gücünü ve hizmet kabiliyetini daha da artırdık. Vatandaşlarımızın hayatına dokunan hizmetlerin önemli bir kısmını halen belediyelerimiz yürütüyor. Bu bakımdan her birinizin işlerini yürütürken büyük bir mekanizmanın en kritik parçası olduğunuzu unutmadan çalışması son derece önemlidir.

Erdoğan'dan AK Partili belediye başkanlarına 11 prensip uyarısı: İmar düzenlemelerinde şaibeye yer vermeyin

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ VURGUSU

Artık vatandaşlarımız belediyelerden sadece rutin işlerinin görülmesini değil, kendisine kıymet verilmesini, saygı duyulmasını da bekliyor. İnsanımız telefon açtığında muhatap bulmayı, soru sorduğunda cevap almayı, bir sıkıntısını ilettiğinde çözülmesini, kısa vadede çözülmese bile en azından ilgilenilmesini arzu ediyor. Gönül belediyeciliği derken böyle bir anlayışı kast ediyoruz. Yani, vatandaşa değer veren, sorunlarına çözüm arayan, gayretli, çalışkan, dürüst bir belediyecilik tasavvurundan bahsediyorum. Gönülden yapılan her iş bereketlenir, yüksünerek yapılan işlerin kimseye faydası olmaz.

''SOSYAL MEDYA BELEDİYECİLİĞİ, HİZMET BELEDİYECİLİĞİNİN YERİNİ ALAMAZ''

AK Partili belediye başkanı her zaman ulaşılabilir olmalı, vatandaşın içinde olmalı, sokaktan, çarşıdan, pazardan ayağını asla kesmemelidir. Emek vermeden, icraat yapmadan, eser üretmeden sadece sosyal medya mecraları ile vatandaşın kalbine girilemeyeceği son dönemde çok açık ortaya çıkmıştır. Sosyal medya belediyeciliği hizmet belediyeciliğinin yerini alamaz. Bizim siyasetteki varlık sebebimiz birilerine imtiyaz sağlamak, birilerine menfaat devşirmek, birilerini makam mevki sahibi kılmak değildir. Bizim öncelikli vazifemiz halkımıza, ülkemize, insanımıza hizmet etmek, Türkiye'nin tamamında adalet ve kalkınmayı tesis etmektir."

2020-2021 son anketler! Anket şirketlerinin tüm seçim anket sonuçları ve seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla CB seçim anketi ve anket sonuçları
2020-2021 son anketler! Anket şirketlerinin tüm seçim anket sonuçları ve seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla CB seçim anketi ve anket sonuçları
Erdoğan'dan AK Partili belediye başkanlarına talimat: 2019 seçimlerinde açıkladığımız 11 prensibe bağlı kalın
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müzik yasağı' açıklamasına tepki: Yasaklar ideolojik
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müzik yasağı" açıklamasına tepki: Yasaklar ideolojik
Normalleşme adımları kapsamında müzik kısıtlaması 24.00'e çekildi
Normalleşme adımları kapsamında müzik kısıtlaması 24.00'e çekildi
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Deniz Poyraz Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Merve Dizdar Rafet El Roman
Spor Ali Koç Mert Müldür Yiğit Şardan Sergen Yalçın Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erdoğan'dan AK Partili belediye başkanlarına talimat: 2019 seçimlerinde açıkladığımız 11 prensibe bağlı kalın - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 15:22:50. #1.14#

title