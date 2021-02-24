Erdoğan: "Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın bize yüklediği kardeşlik, dostluk, insanlık görevlerini yerine getirmek için kimseden icazet alacak...
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Erdoğan: "Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın bize yüklediği kardeşlik, dostluk, insanlık görevlerini yerine getirmek için kimseden icazet alacak...

24.02.2021 13:05 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:05
Erdoğan:

Erdoğan: "Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın bize yüklediği kardeşlik, dostluk, insanlık görevlerini yerine getirmek için kimseden icazet alacak değiliz"

Erdoğan: "Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın bize yüklediği kardeşlik, dostluk, insanlık görevlerini yerine getirmek için kimseden icazet alacak değiliz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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