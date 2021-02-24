Erdoğan: "Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın bize yüklediği kardeşlik, dostluk, insanlık görevlerini yerine getirmek için kimseden icazet alacak...
24.02.2021 13:05 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:05
Erdoğan: "Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın bize yüklediği kardeşlik, dostluk, insanlık görevlerini yerine getirmek için kimseden icazet alacak değiliz"
Erdoğan: "Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın bize yüklediği kardeşlik, dostluk, insanlık görevlerini yerine getirmek için kimseden icazet alacak değiliz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı