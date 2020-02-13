: Erdoğan, AK Partili kurmaylarına CHP'nin İş Bankası hisseleriyle ilgili talimat verdi

13.02.2020 09:19 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:31

Geçtiğimiz aylarda siyasetin gündeminde olan; CHP'nin elindeki İş Bankası hisseleri konusu uzun zamandır gündemden uzakta olsa da ilerleyen günlerde konuşulacağa benziyor. AK Parti, bu hisselerle ilgili taslak hazırlığında.

AK PARTİ MKYK'DA GÜNDEME GELDİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nin elindeki İş Bankası hisseleri geçtiğimiz pazartesi günü yapılan AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Toplantısı'nda konuşuldu.

HAZİNE'YE DEVRİ PLANLANIYOR

AK Parti'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP'nin elindeki İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devri için bir sunum yaptı.

CHP'NİN ÜZERİNE ZEYTİNLİK BİLE OLDUĞU BELİRTİLDİ

Hürriyet'in haberine göre; sunumda CHP'nin elinde İş Bankası'ndan kalma zeytinliklerin bile olduğu ancak Siyasi Partiler Yasası'na göre partilerin bu şekilde mal varlıklarının olamayacağı ifade edildi. Hazırlanan taslağa göre CHP'nin İş Bankası yönetimindeki görevi sona erecek. Hisseleri ise Hazine'ye devredilecek.

ERDOĞAN TALİMATI VERDİ

Toplantıda konuyla ilgili farklı seslerin çıkması üzerine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, taslağın hazırlanmasında sürecin hızlanması ve gelecek hafta yapılacak MKYK'da tekrar gündeme gelmesini söyledi.

NELER OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin elindeki İş Bankası hisselerini geçtiğimiz aylarda gündeme getirmiş ve şunları söylemişti "İş Bankası masada bunu unutmayın. Gazi Mustafa Kemal'in İş Bankası'nı CHP'ye değil Hazine'ye tahsisi vardır. Ve bu İş Bankası Hazine'nin malı olacaktır Allah'ın izniyle. Bu parlamento bu tarihi kararı da Allah'ın izniyle alacaktır ve milletin hazinesine İş Bankası, evet oradaki hissesiyle yüzde 28 devredilecektir ben buna inanıyorum. Efendim CHP buradan para almıyormuş. Doğru. Dört tane üye oranın yönetiminde. O yönetimde onlar ne iş yapıyor. Sadece ellerini mi kaldırıp indiriyorlar. Niçin indiriyorlar, ne yapıyorlar, bunların hepsini biliyoruz. Onun için buradaki o tarihi yanlışı da, o bütün yapılacak yolsuzlukların önünü de biz keseceğiz."

KILIÇDAROĞLU SAVUNDU

CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin İş Bankası'nın ortağı değil sadece Atatürk hisselerinin temsilcisi olduklarını belirterek, yönetimindeki arkadaşlarının da bankacılık işlemlerine karışmadığını söylemişti.

İş Bankası hisselerinin yüzde 40.47'si Türkiye İş Bankası Mensupları Munzam Sandık Vakfı'na ait. Atatürk hisselerinin oranı ise yüzde 28.09 seviyesinde bulunuyor.

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