Erdoğan, Biden ile görüşmesine günler kala 20 büyük ABD şirketiyle Türkiye'ye yatırımları görüşecek
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Erdoğan, Biden ile görüşmesine günler kala 20 büyük ABD şirketiyle Türkiye'ye yatırımları görüşecek

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın 20 büyük ABD şirketiyle Türkiye'ye yatırım konusunda görüşmelerde bulunacak. Toplantının 14 Haziran'da Brüksel'deki NATO Zirvesi sırasında yapılması öngörülen Biden-Erdoğan görüşmesi için planlandığı öne sürülürken, yarın gerçekleşecek zirveye Microsoft ve Netflix'ten temsilcilerin de katılacağı öğrenildi.

İngiliz haber ajansı Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günü ABD'nin önde gelen 20 büyük şirketinin üst düzey yetkililerle bir araya gelip Türkiye'ye yatırım yapılmasını görüşeceğini açıkladı.

Haber ajansına konuşan üç farklı kaynak, bu görüşmenin Haziran ayında gerçekleşmesi planlanan Biden-Erdoğan görüşmesi öncesinde de kritik bir öneme sahip olduğunu aktardı.

"BIDEN VE ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ İÇİN HAZIRLANDI"

26 Mayıs'ta konferans görüşmesi şeklinde gerçekleşecek ve Cumhurbaşkanlığı yatırım ofisi, TOBB ve ABD Odalar Birliği'nin katılacağı toplantı ile ilgili bilgi veren bir kaynak, "Bu görüşme 14 Haziran'da Brüksel'deki NATO Zirvesi sırasında planlanan Biden ve Erdoğan görüşmesi için hazırlandı" yorumunu yaptı.

"AMACI MESAJ VERMEK"

Reuters'a ismini vermeden açıklama yapan sektörden bir yetkili, "Bu görüşmenin amacı Biden ile yüz yüze görüşmeden önce ABD'li şirketlerin nabzını yoklamak, ön çalışma yapmak" dedi. Bu yetkili, "Ankara, hem ülke içinde hem de uluslararası arenada Türkiye'nin önemli bir partner olduğunu vurgulamak istiyor" dedi.

"HERHANGİ BİR BİLGİ PAYLAŞILMAYACAK"

Yarın gerçekleşecek zirveye Microsoft ve Netflix'ten temsilcilerin katılacağı belirtilirken, ABD Odalar Birliği Sözcüsü, "Bu görüşme özel olacaktır ve kayıt altına alınmayacaktır. Dolayısıyla bu görüşmeden herhangi bir detay paylaşılmayacaktır" dedi.

"ERDOĞAN SORULARI YANITLAYACAK"

Reuters'a konuşan ve ismini açıklamayan bir diğer yetkili de, "Bazı şirketlerin üst düzey yöneticileri ve CEO'ları da görüşmeye katılacak. Görüşmede Erdoğan'ın bir konuşma yaparak, Türkiye'de yatırım ve iş yapış şekilleriyle ilgili soruları yanıtlaması bekleniyor" dedi.

Erdoğan, Biden ile görüşmesine günler kala 20 büyük ABD şirketiyle Türkiye'ye yatırımları görüşecek
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü

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Erdoğan, Biden ile görüşmesine günler kala 20 büyük ABD şirketiyle Türkiye'ye yatırımları görüşecek - Haberler Ekonomi
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