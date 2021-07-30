Erdekli küçük Gökay, satranç başarısı
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Erdekli küçük Gökay, satranç başarısı

Erdekli küçük Gökay, satranç başarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Erdekli 9 yaşındaki Gökay Budak, satrançtaki büyük başarısıyla ses getiriyor.

Erdekli 9 yaşındaki Gökay Budak, satrançtaki büyük başarısıyla ses getiriyor.

Öğretmen olan Hüseyin Budak'ın oğlu, Tarık Çevikel İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Gökay'ın başta Bursa olmak üzere ülke düzeyinde katıldığı birçok yarışmadan aldığı birincilikleri, dereceleri ve madalyaları bulunuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Satranç Federasyonu'nun düzenlediği birçok yarışmada başarılı sonuçlar alan Gökay Budak, 2-3 Ağustos 2021'de yapılacak Satranç Balıkesir İl Şampiyonası'nda, kendi yaş grubunda yarışacak. - BALIKESİR

Erdekli küçük Gökay, satranç başarısı
Erdekli küçük Gökay, satranç başarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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