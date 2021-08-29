Erdek'te Zıpkınla balık avlama şampiyonası yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erdek'te Zıpkınla balık avlama şampiyonası yapıldı

Erdek'te Zıpkınla balık avlama şampiyonası yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Balıkesir'in Erdek kırsal İlhanlar Mahallesi'nde düzenlenen Zıpkınla Balık Avlama Şampiyonası büyük ilgi gördü.

Balıkesir'in Erdek kırsal İlhanlar Mahallesi'nde düzenlenen Zıpkınla Balık Avlama Şampiyonası büyük ilgi gördü. Şampiyonada avlanan toplam 116 kilogram balığık Erdek'te, ekonomik durumu iyi olmayan ailelere dağıtılacak.

Erdek'te düzenlenen şampiyonada takım halinde birinciliği Bursa'nın Çalıkuşu Spor Kulübü, ikinciliği Aydın'ın Söke Belediyespor Kulübü, üçüncülüğü Balıkesir Belediyespor Kulübü elde etti. 25 takımdan 100 yarışmacının katıldığı şampiyonada toplamda 116 kilogram balık avlandı. Eşkina, Kitla, Sagol(Karagöz) ve Kefalin avlandığı şampiyonada, bireysel olarak dereceye giren 16 yarışmacı, kasım ayında yapılacak Türkiye şampiyonasına katılarak, Milli Takım aday kadrosuna girmeye çalışacaklar.

Şampiyonanın ödül töreninde ilk konuşmayı Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu yaptı. Arıcıoğlu, Balıkesir'in Marmara ve Ege kıyılarının, her çeşit deniz sporuna uygun olduğuna işaret edip, bu şampiyonalara ev sahipliği yapmaktan mutlu duyduğunu belirterek, bundan sonra da spor turizmini geliştirmeye, sahillerimize ve havuzlarımızı bunun için daha uygun duruma getirmeye çalışacağız" dedi.

Ardından kürsüye gelen Sualtı Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, ülkemizde zıpkınla balık avlama sporuna ilginin büyük olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi: "Bu şampiyonayı pandemi nedeniyle iki yıldır yapamıyorduk. Bugün burada yaptığımız şampiyonaya yüksek bir katılım olmasından mutluyuz. Başta Erdek olmak üzere Balıkesir ili, en uzun kıyı şeridine sahip olarak bu şampiyona için çok elverişli. Erdek'te bu şampiyonanın üçüncüsünü yapıyoruz. Şampiyonaya katılan tüm takımlarımıza ve sporcularımıza, organizasyona destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

Zıpkınla balık avlamada, son 5 yılda, dünya şampiyonalarında başarılı olarak kürsüye çıktıklarına dikkati çeken Özen, "Şimdi Milli Takımımız, eylül ayında, İtalya'nın Sicilya kentinde yapılacak şampiyonaya katılacak. İtalya'dan da başarılı bir sonuç bekliyorum" dedi.

Federasyon Başkanı Özen'in konuşmasının ardından ödül töreni yapıldı.

Şampiyonanın bireysel sıralamasında ilk 10 arasında şu sporcular yer aldı:

1) Ferit Çalıkuşu (Çalıkuşu Spor Kulübü)

2) Hüseyin Taşdibi (Söke Belediyespor)

3) Semih İnce (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü)

4) Emrah Yılmaz (Sökespor Kulübü Derneği)

5) Hakan Kara (Çalıkuşu Spor Kulübü)

6) Ahmet Volkan Demircioğlu (Bodrum Spor Kulübü Derneği)

7) G. Kaan Demircan (Limit Doğa Sporlar Kulübü)

8) Tufan Albayrak (Söke Belediyespor)

9) Fırat Yağcı (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor)

10)Tarık Önemli (Çalıkuşu Spor Kulübü)

Şampiyona kapsamında avlanan toplam 116 kilogram balığın, Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla Erdek'te, ekonomik durumu iyi olmayan ailelere dağıtılacağı bildirildi. - BALIKESİR

Erdek'te Zıpkınla balık avlama şampiyonası yapıldı
Erdek'te Zıpkınla balık avlama şampiyonası yapıldı
Erdek'te Zıpkınla balık avlama şampiyonası yapıldı
Erdek'te Zıpkınla balık avlama şampiyonası yapıldı
Erdek'te Zıpkınla balık avlama şampiyonası yapıldı
Erdek'te Zıpkınla balık avlama şampiyonası yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika: A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Çekya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Son dakika: A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Çekya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takımda gümüş madalya aldı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takımda gümüş madalya aldı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Numan Kurtulmuş Fahrettin Altun Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Neşet Ertaş Mahsun Kırmızıgül Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Muslera Arda Güler Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Erdek'te Zıpkınla balık avlama şampiyonası yapıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 22:25:51. #1.15#

title