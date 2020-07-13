Erciyes dört mevsim kayak keyfi yaşatıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erciyes dört mevsim kayak keyfi yaşatıyor

Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Dağı'nda Temmuz ayında da kayak yapılabiliyor, sporcular kampa giriyor.

Erciyes dört mevsim kayak keyfi yaşatıyor
13.07.2020 13:07 | Son Güncelleme: 13.07.2020 13:11

Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Dağı'nda Temmuz ayında da kayak yapılabiliyor, sporcular kampa giriyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediyenin yaptığı Erciyes Master Planı kapsamında dağın her mevsim çok yönlü olarak değerlendirilebildiğini belirterek, "Erciyes, kayak turizminin yanında spor ve doğa turizminin de merkezi oldu" dedi.

İç Anadolu Bölgesi'nin en yüksek dağı Erciyes, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce uygulamaya konulan Erciyes Master Planı kapsamında yaz aylarında da kayakçılara spor kampı imkanı sunuyor. Türkiye'nin önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Dağı, kayak sporunu dört mevsim yaşatmaya devam ediyor. Erciyes Master Planı kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes A.Ş., Hacılar Belediyesi ve Gençlik İl Spor Müdürlüğü'nün öncülüğünde Sütdonduran Yaylası'ndaki kayak merkezinde aralarında milli sporcularında da yer aldığı Kayseri Snowboard Bölge Takımı kayakçıları spor kampı yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konuyla ilgili değerlendirmesinde, Temmuz ayında kayak yapılabilmesinin dünyada nadir görülen bir olay olduğuna dikkati çekti. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Erciyes Master Planı kapsamında Erciyes'in kış sporları, dağ, bisiklet ve doğa turizmi ile yüksek irtifa kamp merkezi yapılabilen çok yönlü bir merkez olduğunu ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Büyükkılıç, Erciyes'in yapılan yatırımlarla sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli kayak merkezlerinden birisi olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu;

"Şehrimizin ve ülkemizin önemli bir değerini büyük yatırımlarla adeta dünyanın hizmetine sunduk. Sadece ülkemiz değil, dünyanın birçok yerinden misafirlerimizi ağırladık. Erciyes'imiz uluslararası kalite ve hizmet belgelerine sahip olduğundan dolayı kış tatiline gelecek yabancı turistler için bir güven telkin etti. Dünyada, özellikle Avusturya, İsviçre, Fransa gibi ülkelerde çok büyük ve meşhur kayak merkezleri olmasına rağmen ISO standartlarını dünyada ilk alan kayak merkezinin Erciyes olması bizlere ayrıca gurur veriyor. Erciyes Master Planı kapsamında Erciyes'imiz misafirlerine sadece kışın değil her mevsim hizmet ediyor.

Erciyes'in yurt içinden ve yurt dışından gelen herkese dört mevsim hizmet ettiğini dile getiren ve Kayseri'nin önemli turizm değerlerini bünyesinde barındırdığına işaret eden Başkan Büyükkılıç, "Hacılar ilçemizde Sütdonduran bölgesinde Temmuz ayı olmasına rağmen hala kayak yapılıyor. Kayakçılarımız antrenmanlarına burada devam ediyor. Ne kadar şanslıyız ki, bu doğal güzelliğe sahip bir şehirde yaşıyoruz. Biliyorsunuz, Kayseri'mizin turizm şehri olarak anılması için azami bir gayret gösteriyoruz. Bu örnekler de Kayseri'mizin ne denli önemli mirasları olduğunu gösteriyor. Bu miraslara sahip çıkarak, şehrimizin doğal ve kültürel değerlerini turizme kazandırmak bizim boynumuzun borcu. Yaz aylarında bizlere kış sporunu yaptıran, bu güzel, bu eşsiz vadinin dünyaca tanınması adına da aynı şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. Erciyes'in yerli ve yabancı misafir ağırladığını ve çok sayıda mili ve uluslararası organizasyonuna ev sahipliği yaptığını ifade eden Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı da; "Erciyesimiz hem turistlik manada hem de sportif manada şehrimize, bölgemize, ülkemize hizmet ediyor. Fakat şu anda bulunduğumuz nokta çok ilginç ve güzel bir yer. Hala temmuz ayı olmasına rağmen kayak yapılan muhteşem bir noktadayız. Bu vadide temmuz ayının sonuna kadar kar oluyor. Burada Hacılar Belediyemizin dağ evi var ve belediyemizin açmış olduğu yoldan istifade ederek Gençlik İl Müdürlüğümüz kayakçılarımıza spor kampı ortaya koydu. Erciyes'in dışında olmasına rağmen dört mevsim kayak yapılıyor ve yavrularımız bir haftadır eğitim görüyorlar" ifadelerini kullandı. Temmuzda Erciyes Dağı'nda kayak yapılmasının dünyada nadir rastlanan bir olay olduğunu kaydeden Cıngı, "Sportif maksatlı antremanların yapılıyor olması diğer senelerde çok farklı sportif müsabakalara ev sahipliği yapacağız anlamına geliyor." diye konuştu.

Kayseri'nin güzelliklerini yaşamanın ve göstermenin haklı gururunu ve keyfini yaşadıklarını ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise " Temmuz ayında Erciyesimizin eteklerinde Kayseri bölge sporcularımızın kayağın her çeşidi yaptığını görüyoruz. Bu çalışmalar yıllar öncesine dayanıyor tabi bir anda olmadı. Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş.'miz,Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle bu sene start vermek nasip oldu. Bir taraftan kayakçılarımız antremanlarını yapıyorlar, bir taraftan harika bir manzara. Temmuzda kayak keyfi nasıl oluyormuş gösteriyoruz" dedi. Erciyes'teki spor kampında incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise "Erciyes'in şehre bakan kısmında kamp yaparak karın keyfini çıkarıyorlar. Tabii bunlar kolay olmuyor. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu Erciyes Master Çalışma planına devam ediyor. Burada bir kamp planladılar. İnşallah şehrimizi hem sportif anlamda hem tanıtma anlamında hep birlikte gayret edeceğiz" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak Spor
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına 'Yeter' diyerek resti çekti Magazin
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına "Yeter" diyerek resti çekti
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı Magazin
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi Magazin
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan...
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı 3. Sayfa
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi Magazin
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı ortaya çıktı
Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı ortaya çıktı
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Görüntüler çıktı! Boşandığı eşi tarafından satırla öldürülen kadının çığlıklarına vatandaşlar böyle koşmuş
Görüntüler çıktı! Boşandığı eşi tarafından satırla öldürülen kadının çığlıklarına vatandaşlar böyle koşmuş
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
72 yıl önce ölen adamın mezarını altın bulmak için talan ettiler
72 yıl önce ölen adamın mezarını altın bulmak için talan ettiler
Oyuncu Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı koronavirüse yakalandı
Oyuncu Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı koronavirüse yakalandı
Düğün eğlencesinde dansözü gören maskesini fırlatıp göbek atmaya koştu
Düğün eğlencesinde dansözü gören maskesini fırlatıp göbek atmaya koştu
İstanbul'un göbeğinde cinsel organını gösteren suç makinesi taksici serbest bırakıldı
İstanbul'un göbeğinde cinsel organını gösteren suç makinesi taksici serbest bırakıldı
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Seneye de böyle olacaksa bıraksın
Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Seneye de böyle olacaksa bıraksın
CAS, Manchester City'nin Avrupa'dan men cezasını kaldırdı
CAS, Manchester City'nin Avrupa'dan men cezasını kaldırdı
Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi
Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
Muhalefetin itirazı üzerine sosyal medya düzenlemesinden bazı maddeler çıkarıldı! Metin yeniden Erdoğan'ın önünde
Muhalefetin itirazı üzerine sosyal medya düzenlemesinden bazı maddeler çıkarıldı! Metin yeniden Erdoğan'ın önünde
Tottenham forması giyen Aurier'nin kardeşi Christopher Aurier, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Tottenham forması giyen Aurier'nin kardeşi Christopher Aurier, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fatih Sultan Hüseyin Filiz Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Filiz Akın Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Jailson İrfan Buz Tamer Tuna Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Bakan Temmuz Ayasofya
Şu an buradasınız: Erciyes dört mevsim kayak keyfi yaşatıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 13:12:37. #1.15#
title