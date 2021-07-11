Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları sürüyor

Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Spor

Kayseri'de gerçekleştirilen Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları, üçüncü günündeki Grand Prix Kayseri etabı ile devam ediyor.

Kayseri'de gerçekleştirilen Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları, üçüncü günündeki Grand Prix Kayseri etabı ile devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ORAN Kalkınma Ajansı, Velo Erciyes ve Erciyes AŞ iş birliğinde düzenlenen yarışların üçüncü gününde kadın sporcular, Cumhuriyet Meydanı'ndan start aldı.

Erciyes Dağı Hacılar Kapı'da sona erecek parkurda kadın sporcular, 88,1 kilometre pedal çevirecek.

Öte yandan bugün saat 15.00'te erkek sporcular, 136,7 kilometrelik parkurda yarışacak.

Yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Rusya, Hollanda, Belçika, Ukrayna, Belarus, Panama, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Malezya, Fas, Kuveyt, İran, Irak ve Güney Afrika'dan 250 sporcu katılıyor.

Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları sürüyor
Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları sürüyor
Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları sürüyor
Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Mohammed Al Saloussi
Spor Salih Uçan Şenol Güneş Alper Yılmaz Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları sürüyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 11:11:32. #1.15#

title