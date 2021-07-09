Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'na, Ağırnas etabıyla devam edildi
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Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'na, Ağırnas etabıyla devam edildi

Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'na, Ağırnas etabıyla devam edildi
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Spor

Kayseri'de gerçekleştirilen Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'nın ikinci gününde Ağırnas etabı tamamlandı.

Kayseri'de gerçekleştirilen Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'nın ikinci gününde Ağırnas etabı tamamlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ORAN Kalkınma Ajansı, Velo Erciyes ve Erciyes AŞ iş birliğinde düzenlenen yarışların ikinci gününde sporcular, junior race etabı için Ağırnas Mahallesi'nde, Mimar Sinan'ın doğduğu evin önünden start aldı.

Kayseri-Sivas kara yolunda da pedal çeviren sporcular, 104 kilometrelik etabı, geri döndükleri Ağırnas Mahallesi'nde tamamladı.

Yarışlarda Mesut Enes İpek birinci, Ahmet Maral ikinci, Kazakistanlı Andrey Remkhe üçüncü oldu.

Türkiye ile ABD, Rusya, Hollanda, Belçika, Ukrayna, Belarus, Panama, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Malezya, Fas, Kuveyt, İran, Irak ve Güney Afrika'dan 250 sporcunun katıldığı, 25 Temmuz'da sona erecek yarışlar, yarın GP Erciyes-Mimar Sinan etabı ile devam edecek.

Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'na, Ağırnas etabıyla devam edildi
Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'na, Ağırnas etabıyla devam edildi
Erciyes 2021 Yol Bisikleti Yarışları'na, Ağırnas etabıyla devam edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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