Erbaalı sporculardan büyük başarı
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Erbaalı sporculardan büyük başarı

15.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:08
Erbaalı sporculardan büyük başarı

Erbaa Belediyesi kros takımı belediyeler arası salon atletizm yarışmalarında Türkiye ikincisi oldu.

Erbaa Belediyesi kros takımı belediyeler arası salon atletizm yarışmalarında Türkiye ikincisi oldu.

Erbaa Belediyesi Kros takımı dün İstanbul'da düzenlenen belediyeler salon atletizm yarışmalarında ikinci oldu. U20 kategorisinde 400 metre, yüksek atlama ve gülle atmada Davut Zorluğu, Atilla Göktuğ Taşdelen ve Melih Gökalp ile 1'inci olan Erbaa Belediyesi takımı, 60 metre ve uzun atlamada Hasan Çağrı Akan ve Abdulkadir Ateş ile 3'üncülük elde etti. Takım genel puanlamada Türkiye 2'incisi olmayı başardı.

Türkiye ikincisi olan kros takımını tebrik eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl "Takımımız 3 birincilik 2 üçüncülük elde ederek bizleri gururlandırdı. Kendilerini tebrik ediyorum. Başta futbol olmak üzere sporun tüm dallarını belediye olarak destekliyoruz. Desteklemeye de devam edeceğiz. Sporcularımızın başarılarıyla bizler de seviniyor, mutlu oluyor, gurur duyuyoruz. Atletizm de böyle önemli bir başarının gelmiş olması bizim için değerli. Takımımızın başarılarını sürdürmesini diliyorum." dedi. - SİVAS

Erbaalı sporculardan büyük başarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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