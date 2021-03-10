EOSB ve ETO ortaklaşa hareket edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

EOSB ve ETO ortaklaşa hareket edecek

10.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:55
EOSB ve ETO ortaklaşa hareket edecek

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler arasında gerçekleşen görüşmede, iş birliği ve sanayicileri ilgilendiren projelerde ortaklaşa hareket edilmesi konuları üzerinde duruldu.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler arasında gerçekleşen görüşmede, iş birliği ve sanayicileri ilgilendiren projelerde ortaklaşa hareket edilmesi konuları üzerinde duruldu.

EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, ETO Başkanı Metin Güler'i ağırladı. Gerçekleşen görüşmede pandeminin Eskişehir sanayisine ve ticaretine olan etkilerinin yanı sıra, yeni kontrollü normalleşme sürecinin ekonomiye ve iş dünyasına olan yansımaları ele alındı.

"Şehrin sanayisine küresel ölçekte katkı sağlayacak"

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir'de ilk kez düzenlenecek olan Eskişehir Endüstri Fuarı'nın, şehrin sanayisini küresel ölçekte tanıtılmasına katkı sağlayacağını dile getirdi. Başkan Küpeli, bu fuarın Eskişehir'de yapılacak olmasından dolayı Başkan Güler'e teşekkürlerini iletti. Başkan Küpeli, Eskişehir OSB olarak kurumlar arası iş birliğini önemsediklerini aktararak, söz konusu fuara gereken tüm desteği sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Güler: "Ortaklaşa hareket edilmeli"

ETO Başkanı Metin Güler şehrin ekonomisi ve geleceği için iş birliği konusuna vurgu yaptı. Başkan Güler haziran ayında gerçekleşmesi planlanan "Eskişehir Endüstri Fuarı"na değinerek, fuarcılıkta başarının temelinin şehrin birliğinden geçtiğinin altını çizdi. Başkan Güler, sanayicileri ilgilendiren projelerde ortaklaşa hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

EOSB ve ETO ortaklaşa hareket edecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nükhet Duru Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Hakan Taşıyan
Spor Can Bartu Mustafa Er Fatih Terim Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: EOSB ve ETO ortaklaşa hareket edecek - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 12:55:56. #1.14#
title