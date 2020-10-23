Enuygun.com, pandemide ziyaret edilebilecek ülkeleri paylaştı

Enuygun.com, pandemi sürecinde, PCR testi uygulaması ve karantina zorunluluğu olmayan ülkeleri derledi.

Enuygun.com, pandemi sürecinde, PCR testi uygulaması ve karantina zorunluluğu olmayan ülkeleri derledi.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, içinden geçilen salgın süreci, tüm dünyada seyahat planlarını da etkiledi.

Bu süreçte, pandemi nedeniyle ülkeler seyahat kurallarında değişikliğe giderken, sınırlarını turistlere tamamen kapatan ülkeler de sınırlarını açık bırakan ülkeler de oldu.

Enuygun.com da tüketicilerin seyahat planlarına yardımcı olması açısından, pandemide ziyaret edilebilecek ülkeleri paylaştı.

Buna göre, Türkiye, bugün için dünyada karantina ya da PCR testi gibi kurallar olmadan ziyaret edilebilen az sayıda ülkeden biri olarak öne çıkarken, bu süreçte seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları karantinaya girmeden, PCR testi yaptırmadan vizesiz Sırbistan'a gidebiliyor.

Açıklamaya göre, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, vizesiz herhangi bir kısıtlama olmadan Türk vatandaşlarının gezebileceği ülkelerden arasında yer alırken, yanı sıra Türk vatandaşları vize ve başka kısıtlamalar olmadan Meksika, Brezilya, Yemen, Moritanya ve Afganistan'a da gidebiliyor.

Uluslararası Havayolu Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre, bugün itibarıyla seyahat kısıtlaması uygulamayan dünyada 9 ülke bulunuyor.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bu ülkeler Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Brezilya, Meksika, Afganistan, Moritanya ve Yemen olarak sıralanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu