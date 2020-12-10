Engin Fırat: "Türkiye hata yapmazsa grup birincisi olur"

Moldova A Mili Futbol Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, Türkiye'nin Dünya Kupası elemelerindeki rakiplerini değerlendirirken, "En büyük rakip konsantrasyon ve motivasyon eksikliği olabilir. San Marino ve Faroe Adaları gibi çok acı örnekler var. Takımımız bu sefer böyle hata yapmazsa bence grup birincisi oluruz" dedi.

Engin Fırat, Türkiye ve Moldova A Milli Futbol Takımlarının 2022 Dünya Kupası elemelerindeki rakiplerini değerlendirdi. Türkiye'nin güzel bir grupta yer aldığını belirten Fırat, "Bana göre bir tek Hollanda zor rakip. Ama onlar da açık futbolu seviyor ve bu da bizim lehimize. Biz genelde iyi kontra atak takımlarına karşı zorlanıyoruz. Bence Norveç'i o kadar büyütmeye gerek yok. Tabi ki çok iyi çift santrforları var, Haaland ve Sörloth ama takımın geneli üst düzey değil. En büyük rakip konsantrasyon ve motivasyon eksikliği olabilir. Bizim ayarımızda olmayan takımlara karşı hep bu nedenle sürpriz puan kayıplarımız olmuştu. Ne olursa olsun rakibi ciddiye almamız gerekir. San Marino ve Faroe Adaları gibi çok acı örnekler var. Takımımız bu sefer böyle hata yapmazsa bence grup birincisi oluruz" diye konuştu.

"YAPTIĞIMIZ MÜCADELE TÜM AVRUPA'DA TAKDİR GÖRÜYOR"

Çalıtırdığı Moldova Milli Takımı'nın grubunu da değerlendiren Engin Fırat, "Moldova'nın grubu gerçekten ilginç. Danimarka, Avusturya, İskoçya ve Faroe Adaları tamamen fiziki futbolu benimseyen ve sert oynayan ekipler. Bir tek İsrail biraz daha teknik futboluna güveniyor. Türk futboluna çok ters ekipler yani. Geçen sene hem takımı tam anlamıyla tanıma fırsatım oldu hem de birçok genç oyuncuyu kadroya monte edebildik. Genelde de takım iyi sinyaller verdi. Fransa'daki futbol, Rusya'ya karşı çok başarılı takım savunması, Kosova deplasmanında üstün oynamamız gibi. Bundan dolayı birkaç sürpriz sonuç elde etmek için elimizden geleni yapacağız. Bizim için en önemli sıkıntı 8 günde 3 maç olması ve grubumuzda deplasmanların genelde uzakta olması. Yani dinlenme ve antrenman süremiz çok kısıtlı olacak. Moldova Liginin kalite ve tempo seviyesini düşündüğümüzde, oyuncuların fiziksel olarak hazır olmayacaklarını öngörebiliyoruz. Avrupa'nın iyi liglerinde oynayan ancak 2 oyuncumuz var ve sıkışık takvimler, uzun seyahat süreleri bizi her takımdan biraz daha fazla etkiliyor. Bu zorlukların güzel tarafı da var tabi ki. Yaptığımız mücadele tüm Avrupa'da takdir görüyor ve bu da Türk futbolunu, ülkemizi iyi temsil edebilme arzumuzu gerçekleştirebildiğimizi gösteriyor" açıklamasını yaptı.

"İNŞALLAH ALLAH BANA TÜRK MİLLİ TAKIMI'YLA DÜNYA KUPASI NASİP EDER"

Fırat, kişisel hedefleri ile ilgili yaptığı açıklamada ise, "Moldova futbolunu mümkün olduğu kadar iyi bir seviyeye taşımak isterim. Nereye kadarsa. Çünkü içinde çözülmeyi bekleyen ciddi sorunlar bulunduruyor. Açıkçası benim için biraz da gönül meselesi oldu, beynim ne kadar gelen teklifleri değerlendir diyorsa da, kalbim işin daha bitmedi diyor. Hayırlısı diyelim. Kesin olan, gelecekte olması için kariyerimi de bu yönde planladığım hedeflerim var. Birincisi, bir gün Dünya Kupası'na katılmak ve başarılı olmak. İnşallah Allah bana bunu Türk Milli Takımı'yla nasip eder. İkincisi de Avrupa'nın tanınmış kulüplerinden birini çalıştırmak" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı