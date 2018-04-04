'Engelsiz Temizlik' Projesiyle Kalkıyor…

Görme engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla Engelsiz Temizlik mobil uygulamasını hayata geçiren Viking Temizlik, bu doğrultuda 3 Nisan Salı günü, Karanlıkta Diyalog Müzesi'nde projesini tanıttı.

Çok sayıda davetli ve basın mensubunun ilgi gösterdiği organizasyonda katılımcılar, Engelsiz Temizlik projesi ve Premium serisiyle ilgili bilgi edinirken, Karanlıkta Diyalog etkinliği ile unutulmaz bir deneyim yaşadı. Tamamen karanlık bir alanda, 50 dakika boyunca görme engelli rehberler eşliğinde daha önce hiç yaşamadıkları bir yolculuğa çıkan davetliler, dokunarak, koklayarak, duyarak yeni ve farklı bir biçimde görmeyi keşfetti.

"DÜNYA'DA İLK OLAN BİR PROJEYE İMZA ATMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Engellerin kalkması gerekirken çoğaldığı mevcut düzende önemli bir projeye hayat veren Viking Temizlik, eşit erişilebilirliğin bir şans değil, bir hak olduğuna inanıyor. Çalışmalarını bu düşünce temelinde tanımlayan ve tüm engellerin atılacak adımlarla kalkacağına inanan Viking Temizlik, topluma karşı olan sorumluluklarını güçlü bir motivasyon kaynağı olarak görüyor.

"QR KODLAR ARACILIĞIYLA İSTEDİKLERİ BİLGİYE ULAŞABİLECEKLER"

Engelsiz Temizlik projesiyle ev yaşamında sıkıntı yaşayan görme engelli bireylerin hayatında erişilebilir yeni bir alan, kolaylık ve önemli bir fayda oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Viking Temizlik Pazarlama ve İletişim Grup Müdürü Gökçe Hatipoğlu; "İlkleri başarmayı ilke edindiğimiz bu yolda hep tüketici beklentilerini göz önünde bulundurduk ve görme engelli bireylerin hayatlarını nasıl daha kolaylaştırabiliriz diye düşündük. Bu noktada, uzun ARGE çalışmaları sonucunda geliştirilen yazılımla Viking'in tüm ürün etiketlerinin üzerine QR kodlar ekledik. Viking ürünlerinin etiketlerine yerleştirilen QR kodlar, dijital bir asistan görevi üstleniyor. iOS ve Android uyumlu olarak geliştirilen aplikasyon yoluyla okunan kodlar, kişilerin ürün içeriklerine ve yönlendirme mesajlarına ulaşmasını sağlıyor. Ücretsiz Engelsiz Temizlik uygulamasıyla, ürünler birbirinden kolaylıkla ayırt ediliyor ve hangi ürünün, hangi alanda, ne kadar kullanılacağı detaylı anlatılıyor. Bugün 60 ülkede milyonlara hitap eden bir marka olarak, 'Görme engellilerin temizlikteki gözü oluyoruz' ve onları başka birinin yardımına ihtiyaç duymadan temizlik yapma özgürlüğüne kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Sözlerine şu şekilde devam eden Hatipoğlu; "40.yılımızı kutladığımız bu yıl, Türkiye'de ilk olan Viking Premium ürün serisi ile beraber Dünya'da ilk olan Viking Engelsiz Temizlik uygulamasını birlikte hayata geçirdik. 40 yıldır öğrendiklerimizin yanında temizlik aşkımızı bu şişelere sığdırdık. Amacımız keyifli ve güvenli temizlikti. Toksik kimyasalları çıkardık, yerine çevreye ve size zarar vermeyen doğal kaynaklı yüksek performanslı bileşenleri koyduk. Premium serisiyle birlikte hayata geçirdiğimiz engelsiz temizlik projesinin birçok anlamda farklılık yaratacağına inancımız tamdır" dedi.

"UYGULAMA, YANLIŞ KULLANIMLARIN YOL AÇABİLECEĞİ SAĞLIK SORUNLARINI NÖTRALİZE EDİYOR"

Engelsiz Temizlik projesinin aynı zamanda, yanlış ürün kullanımından kaynaklanan sağlık sorunlarını da ortadan kaldırdığını söyleyen Viking Temizlik Pazarlama ve İletişim Grup Müdürü Gökçe Hatipoğlu; "Kolay bir arayüze sahip olan uygulama, ilk açıldığında kullanım talimatı metnini sesli olarak okuyarak kullanıcıları yönlendiriyor. Etiketin üzerinde yer alan kodun okutulmasıyla ise 'ürün ismi, gramaj, kullanım alanları, kullanım talimatı, dikkat edilecek hususlar ve iletişim" bilgileri kullanıcıya aktarılıyor. Bilgiler arasındaki her geçiş sonrasında ulaşılan veriler, akıllı telefonlar aracılığıyla robotik bir sesle okunarak görme engelli bireylere dinletiliyor. Ayrıca istedikleri zaman sesli arama özelliğini devreye sokabilen kullanıcılar, ürünün ismini söyleyerek istediği ürünün içeriklerine kolaylıkla erişim sağlayabiliyor" dedi.

"800.000 KİŞİNİN YANINDAYIZ"

QR kod projesinin, Türkiye'de ve dünyada, diğer sektörlerde faaliyet gösteren firmalar tarafından da uygulanmasının en büyük temennileri olduğunu ifade eden Hatipoğlu; "Bugün Türkiye'de düşük derecede görebilen kişilerle birlikte yaklaşık 800.000 görme engelli birey var. Biz de projemizle onların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Bundan sonra da yeni projelerle hayatlarına dokunmaya devam edeceğiz" dedi.

"TOPLUMSAL FARKINDALIK ADINA ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM"

Proje ile ilgili konuşan Altı Nokta Körler Vakfı Başkanı Oya Sebük; "Öncelikle vakfımız ve temsil ettiğimiz tüm görme engelli bireyler adına böyle büyük bir çalışmaya imza atan Viking Temizlik ailesine teşekkürlerimi iletiyorum. Viking gibi temelleri eskiye dayanan köklü bir markanın toplumun önemli bir sorununu ele alması ve bunu somut bir adıma dönüştürmesini çok değerli buluyorum. Üstelik Engelsiz Temizlik projesi kapsamında ürünlere yerleştirilen QR kodların dünyaya ihraç edilen ürünlerde de olması bu çalışmayı küresel bir atılıma dönüştürüyor. Bu noktadan hareketle şunu söyleyebilirim ki, Viking Temizlik adının hakkını veriyor ve sınırları aşarak geleceğe yelken açıyor" dedi.