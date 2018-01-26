Engelliler sahipsiz kaldı

Diyarbakır'da ilk defa gerçekleşen Oturarak Voleybol Süper Ligi birinci etap maçları açılışı ilgi görmedi

Açılışa ilgi olmaması sporcu ve teknik heyetleri üzdü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Oturarak Voleybol Süper Ligi birinci etap karşılaşmalarının açılışı yapıldı. Kent protokolünden katılımın olmaması ve seyirci ilgisinin az olması hem takımların teknik heyetlerini hem de engelli sporcuları üzdü.

Diyarbakır'da Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Oturarak Voleybol Süper Ligi 2017-2018 sezonu birinci etap karşılaşmalarının açılışı yapıldı. Seyrantepe Kapalı Spor salonunda yapılan açılış seremonisine Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Kesen ve Oturarak Voleybol Birinci Ligi takımları katıldı. Açılışın ardından müsabakalara geçildi. Müsabakalar esnasında da tribünlerin boş kalması hem takımların teknik heyetlerini hem de sporcularını üzdü.

"Seyirci olunca daha ateşli oluyoruz"

Gaziantep Bedensel Engelliler Oturarak Voleybol Takımı Teknik Direktörü ve Kaptanı Hüseyin Köse, "Maçların Diyarbakır'da düzenlenmesinden ve Diyarbakırlılara da misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim. Biz engelliler olarak kendi etabımızda güzel karşılandık Gaziantep'te Diyarbakır için de burada seyirci olmadığından dolayı biz çok üzüldük. Biz organizasyonu böyle beklemiyorduk. Hem reklam hem de tanıtım açısından büyük şeyler bekliyorduk ama Diyarbakır'da biraz benim için ve sporcular açısından üzücü oldu. Seyirci olmadığından dolayı motivasyon kısmında bizi etkiliyor oyun açısından. Seyirci olunca daha ateşli oluyoruz, seyirciye karşı oynuyoruz" dedi.

"Salon bomboş"

Diyarbakır Ortopedik Engellilergücü Spor Kulübü Başkanı Nizamettin Karaçam ise, "Ne amaçlarla biz Diyarbakır'da uğraştık. Sürekli bu turnuvaya bizler Diyarbakır'da yapıldığı yerde illere kendimiz gidiyorduk. Şimdi biz Süper Lig takımı olarak biz de Diyarbakır'a yapalım dedik. Uğraştık, getirdik ama getirmemize rağmen bizim büyüklerimiz sadece Büyükşehir Belediyesinden bir temsilci katıldı. İl müdürümüz de bizi yalnız bırakmış olsaydı biz hiçbir şey yapamazdık. Biz de Diyarbakır'ın takımıyız yeşil-kırmızı formamız var. Biz bir sürü insana talepte bulunduk, yakınları olsun. En azından gelsinler bizi desteklesinler. Salon bomboş olunca da yine inşallah onun da üstesinden geleceğiz ama seyirci olsaydı daha güzel olacaktı" diye konuştu.