3 Aralık günü dünya genelinde Dünya Engelliler Günü olarak uygulanır ve bu günde özel etkinlikler yapılıyor. Vatandaşlar bu özel gün hakkında engelliler gününde engelliler izinli mi sorusunun yanıtını merak etti. Engelliler gününde engelliler izinli mi?

ENGELLİLER GÜNÜNDE ENGELLİLER İZİNLİ Mİ?

3 Aralık 2002 tarihli ve 2002/58 sayılı Başbakanlık (Mülga) Genelgesi'nin 3'üncü maddesi uyarınca "3 Aralık Dünya Engelliler Günü"nde kamuda görev yapan tüm engelli personel idari izinli sayılmaktadır.

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