Engelli gazilerinde yer aldığı oturarak voleybol takımı 4 ayda "süper" başarı gösterdi
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Engelli gazilerinde yer aldığı oturarak voleybol takımı 4 ayda "süper" başarı gösterdi

Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Spor

Kırşehir'de, 4 ay önce 3'ü gazi ve biri din görevlisi engelli 12 sporcu ile kurulan oturarak voleybol takımı, kısa sürede elde ettiği başarı ile Oturarak Voleybol Süper Ligi'ne çıkarak kentin sevinç ve gurur kaynağı oldu.

Kırşehir'de, 4 ay önce 3'ü gazi ve biri din görevlisi engelli 12 sporcu ile kurulan oturarak voleybol takımı, kısa sürede elde ettiği başarı ile Oturarak Voleybol Süper Ligi'ne çıkarak kentin sevinç ve gurur kaynağı oldu.

Kaman Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde kurulan Kaman Kızıközü Spor Kulübü Oturarak Voleybol Takımı'na ilçede yaşayan bedensel engelli 9 kişi seçildi.

Daha sonra takıma Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şubesi Başkanı Bahattin Kaya ve iki gazi dahil oldu.

Kırşehir Spor Salonu ve Kaman'daki tesiste antrenmanlara başlayan takım, kısa sürede sağlanan uyum ve özverili çalışma sonunda Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun Oturarak Voleybol 1. Ligi'ne katıldı.

Bu ay yapılan karşılaşmalarda başarılı sonuçlar elde eden ve 11 takım arasında ikinci olan Kırşehir ekibi, 4 ay gibi kısa sürede Oturarak Voleybol Süper Ligi'ne yükselme başarısı gösterdi.

Başarının mimarlarından antrenör Sultan Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaman Kızıközü Spor Kulübü Oturarak Voleybol Takımı kurulması projesinin 4 ay önce hayata geçirildiğini belirterek, haftada 6 gün çalışıp bu başarıyı elde ettiklerini söyledi.

Işık, "Takımımız 12 sporcudan oluşmakta. 3 sporcumuz Kırşehir'de bulunan gazilerimiz. Bir sporcumuz Türkiye bedensel engelliler yüzme şampiyonu. Diğer sporcularımız da Kaman'dan katılım sağladı. Bu kadro ile 4 ay gibi kısa sürede Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdik. Bundan sonra Süper Lig'de başarılı olmayı hedefliyoruz. Bu nedenle de Kırşehir'deki bütün bedensel engellilere ulaşarak takıma katıp daha da güçlenmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bahattin Kaya da 2 gazi ile oturarak voleybol takımının oyuncusu olmaktan gurur duyduğunu vurgulayarak, "Her gazi de aynı zamanda bir engelli. Birlik beraberlik içinde ve özverili çalışmayla başardık. Bundan çok mutlu olduk. Engellerin başarıya engel olmadığını gösterdik." diye konuştu.

Veysel Bayraktar: "Engelli kardeşlerimiz evlerinde kalmasınlar, dışarı çıksınlar"

Din görevlisi Veysel Bayraktar da 45 yaşında olduğunu ve 20 yıldır engelli şekilde hayatına devam ettiğini söyledi.

Gönüllülük esasına göre takıma katıldıklarına işaret eden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Bu takımda topa vuramayan arkadaşlar vardı. Bazılarımızın engeli biraz daha ağır. Biz de onlara yardım ettik. Bir serüvene çıktık, baktık ki Süper Lig'deyiz. İnanamazsınız engelli olarak yaşadığımız bu sevince. Engelli kardeşlerimiz evlerinde kalmasınlar, dışarı çıksınlar. Keşke 20 yıl önce bununla tanışsak da daha faydalı olabilseydik. Son nefesime kadar bu tür aktivitelere katılmak istiyorum."

Takımın tek kadın sporcusu olan 24 yaşındaki Ümran Orhan da çok güzel bir takım ruhu olduğuna dikkati çekerek, günde 2 saat çalıştıklarını, diğer engellilerin de katılmasını istediğini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ise oturarak voleybol takımının elde ettiği başarı ile kente sevinç ve gurur yaşattığını dile getirdi.

Engelli sporculara psikososyal ve bedensel anlamda destek olmaya devam ettiklerini anlatan Şahin, "Bizim için önemli olan içinde engelli kardeşlerimizin olduğu, gazilerimizin bulunduğu bir olguda kısa sürede elde edilen bu başarı ile yüzlerindeki mutluluğu görmek. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 'Engelleri Aşıyoruz Projesi' kapsamında oturarak voleybolda, engelsiz spor okulları gibi branşlarda engelli kardeşlerimizin spora gelmelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Engelli gazilerinde yer aldığı oturarak voleybol takımı 4 ayda 'süper' başarı gösterdi
Engelli gazilerinde yer aldığı oturarak voleybol takımı 4 ayda 'süper' başarı gösterdi
Engelli gazilerinde yer aldığı oturarak voleybol takımı 4 ayda 'süper' başarı gösterdi
Engelli gazilerinde yer aldığı oturarak voleybol takımı 4 ayda 'süper' başarı gösterdi
Engelli gazilerinde yer aldığı oturarak voleybol takımı 4 ayda 'süper' başarı gösterdi
Engelli gazilerinde yer aldığı oturarak voleybol takımı 4 ayda 'süper' başarı gösterdi
Engelli gazilerinde yer aldığı oturarak voleybol takımı 4 ayda 'süper' başarı gösterdi
Engelli gazilerinde yer aldığı oturarak voleybol takımı 4 ayda 'süper' başarı gösterdi
Engelli gazilerinde yer aldığı oturarak voleybol takımı 4 ayda 'süper' başarı gösterdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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