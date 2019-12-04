Engelleri futbolla aşıp, dünya şampiyonluğunu hedefliyor

04.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:02

ANTALYA'da kaval kemiği olmadan dünyaya gelen Ali Deniz'in (13) sol bacağı, 11'inci ameliyatında diz altından kesildi. Futbol sevgisiyle hayata tutunup, Ampute Futbol 1'inci Ligi'ndeki takımıyla resmi maçlarda forma giyerek 2 yıldır 'en genç futbolcu' unvanının sahibi olan Ali, "Hayalim A Milli Takım'la dünya şampiyonluğu kazanmak" dedi.

Antalya'da annesi Gül Doğan ile yaşayan Ali Deniz, sol bacak kaval kemiği ve 2 ayak parmağı olmadan dünyaya geldi. Tedavisi için bebekliğinde annesiyle günlerce hastanede kalan Ali Deniz, 1 yaşında bileğinde çıkıntı oluşturan fazla kemiğin alınması için ilk ameliyatını oldu. İlk adımlarını protez ayakla atarak yürümeyi öğrenen Ali, bebekliğindeki bu zorlu günlerinde annesinin aldığı topla oynayarak moral buldu. 7 yaşında kalça bölgesinden alınan kemik bacağına nakledilen ve platin takılan Ali, engelli bir çocuk olarak evde kapalı kalmak yerine sokakta arkadaşlarıyla futbol oynamayı tercih etti. Protez ayakla yürüyen, koşan, gündelik yaşamına alışan Ali, okula başladıktan sonra da futbol sevgisini, teneffüste top oynayıp, sokak aralarında arkadaşlarıyla maç yaparak devam ettirdi.

Kaynak: DHA