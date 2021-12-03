'Engel Tanımayanlar'ın gücü dünyaya örnek oluyor

Turkcell, 'erişilebilirlik' çalışmaları kapsamında engelli bireylerin, sosyal hayatlarına destek olmak için çözüm sunuyor. Şirket, 'Engel Tanımayanlar' çatısı altında Engelsiz Eğitim Programı, İçimdeki Hazine Projesi, Turkcell Diyalog Müzesi, Engelsiz Spor, Engelsiz Akademi, Hayal Ortağım ve İşaret Dilim gibi uygulamalarıyla teknolojinin hayatı kolaylaştırıcı gücünü toplum için kullanıyor.

Engelli bireylerin sosyal hayata tam katılımını sağlamak için çalışmalar yapan Turkcell, 'erişilebilirlik' ilkesi ile hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerinin odağına fırsat eşitliğini koyuyor. Kuruluşundan bu yana engelli bireylerin önündeki sosyal bariyerleri kaldırmayı, sosyal hayata eşit ve tam katılımları için fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen şirket, 'Engel Tanımayanlar' çatısı altında Engelsiz Eğitim Programı, İçimdeki Hazine Projesi, Turkcell Diyalog Müzesi, Engelsiz Akademi, Engelsiz Spor, Hayal Ortağım ve İşaret Dilim uygulamalarıyla teknolojinin hayatı kolaylaştırıcı gücünü topluma yansıtıyor.

"Engel tanımayan dünyalar mümkün"

Erişilebilirlik uygulamalarında öncü şirketlerden biri olduklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Yenilikçi teknolojilerimiz ve toplum faydasını gözeten sosyal sorumluluk projelerimizle engelli bireylerin sosyal yaşama eşit ve tam katılımlarına olanak sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu bilinçle Türkiye'de GSMA'in (The GSM Association) Engelli Bireyler için Dijital Kapsayıcılık ve Erişilebilirlik Prensipleri'ne imza atan ilk şirket olduk. Ayrıca dünya genelinde bu imzayı atan ilk 8 şirketten de biriyiz. Herkes için daha erişilebilir bir dünya inşa etmek adına böyle bir projede yer almaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu projenin paydaşlarından biri olarak, şirketimizin tüm platformlarını hem engelli müşterilerimiz hem de çalışanlarımız için uluslararası kabul edilen erişilebilirlik standartlarına göre geliştireceğimizin ve özveriyle çalışacağımızın mesajını veriyoruz. Turkcell'liler olarak; engelliliğin fiziki değil sosyal bariyerler sonucunda ortaya çıkan bir durum olduğunun bilinciyle, erişilebilir ürün ve çözümlerimizin sayısını artırmaya, daha eşitlikçi hizmetler sunmaya ve engel tanımayan dünyalar için teknolojinin kaldıraç etkisini kullanmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

'Engelsiz Eğitim' programı engelli çocukları topluma kazandırıyor

Turkcell'in özel eğitime ihtiyacı olan engelli çocukların yetkinliklerini artırmak ve toplumsal yaşama katılımlarını sağlamak amacıyla 2015 yılında Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde başlattığı 'Engelsiz Eğitim' Programı, engelli öğrencilerin eğitim ve istihdama yönelik gelişimlerine destek oluyor. Türkiye genelinde Özel Eğitim Merkezi'nde kurulan meslek atölyelerinde hafif zihinsel engelli öğrenciler, okul sonrası iş hayatına hazırlanıyor. Bu kapsamda 2015'ten bu yana 60 ilde 112 okulda, 100 binden fazla öğrenciye ulaşıldı. 2021'de ise projeden toplam 20 bin öğrenci faydalandı.

Otizmli çocuklar 'İçimdeki Hazine' Projesi'yle engelleri aşıyor

Otizmli çocukların eğitimine destek olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde başlatılan 'İçimdeki Hazine' Projesi, okullara kurulan özel sınıflar ve ücretsiz dijital uygulamaları özel çocuklarla buluşturuyor. Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 18 ildeki okulda, Turkcell'in kurduğu 21 adet İçimdeki Hazine özel sınıflarında 10 bine yakın otizm spektrum bozukluğu veya öğrenme zorluğu yaşayan çocuğun eğitimine destek olunuyor. Proje, 2021 yılında online olarak devam etti ve eğitim içerikleri EBA üzerinden öğrencilere ulaştı.

'Turkcell Diyalog Müzesi' farklı dünyaların kapılarını açıyor

İstanbul Social Enterprise ortaklığıyla hayata geçirilen 'Karanlıkta Diyalog' sergisine, 'Sessizlikte Diyalog' sergisinin de eklenmesiyle birlikte 'Turkcell Diyalog Müzesi' adı altında kalıcı bir müze oluşturuldu. Turkcell desteğiyle ziyaretçileri görme ve işitme engelli rehberler eşliğinde farklı bir dünyaya taşıyan proje, İstanbul'da 50'ye yakın görme ve işitme engelliye istihdam sağlıyor. Müzenin ziyaretçi sayısı 2021'de 10 bini bulurken; orta vadede 65 bin, uzun vadede ise 75 bin ziyaretçiye erişim hedefleniyor.

'Engelsiz Spor' ile 10 bine yakın bireye erişim sağlandı

2021 yılında 'Engelsiz Spor' Projesi kapsamında pandemi döneminde evde olan engelli sporculara destek için eğitim programı hazırlandı. Toplamda 40 farklı videodan oluşan uzaktan eğitim programında; görme, işitme, bedensel engelli bireylerin ve otizmli çocukların kendi ihtiyaçlarına özel olarak hazırlanan içerikler, Turkcell Engelsiz Akademi ve Turkcell YouTube kanalı üzerinden ulaştırıldı. Proje kapsamında 10 bine yakın engelli bireye erişim sağlandı.

Engelsiz Spor Projesi kapsamında geçtiğimiz yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 11 spor sınıfı kuruldu, 10 bine yakın engelli öğrenciye erişim sağlandı. Pandemi döneminde uzaktan eğitim ile öğrencilere destek devam etti.

'Engelleri Aşan Filmler' TV+'ta

Türkiye'nin dijital televizyon platformu TV+, engelli kullanıcıları için 2019 yılında açtığı 'Engelleri Aşan Filmler' kategorisini bu yıl da yenilemeyi sürdürüyor. Görme ve işitme engelli izleyicilerin de platformdan eşit şekilde faydalanması için çalışan TV+; filmlere ayrıntılı altyazı, işaret dili ve sesli betimleme seçenekleri ekleyerek kullanıcılara sunuyor. Engelli bireyler için uygun hale getirilen 20'nin üzerinde film, Engelleri Aşan Filmler kategorisinin yanı sıra 555. kanalda ve Plus salonlarda yer alıyor.

Engelsiz Akademi engelli bireylere faydalı içerikler sunuyor

Turkcell Akademi, engelli bireylere özel eğitimlere her yıl farklı içerikler ekleyerek uzaktan eğitime desteğe devam ediyor. Platformda bugüne kadar teknolojiden kişisel gelişime, iş dünyasından liderliğe, inovasyondan girişimciliğe kadar işaret dili ile eğitimler ve 'Türk İşaret Dili' eğitimi işitme engelli bireylere hizmet veriyor. Görme engelli bireyler için IOS ve Android eğitimleri, engelli bireylere yaklaşım konusunda 'Engelsiz Yaşam' eğitimleri ve bu yıl eklenen spor eğitimleri ile engelli bireylerin faydalı içeriklerle buluşması sağlanıyor.

Görme engelli bireyler için dünyada bir ilk: 'Hayal Ortağım'

Turkcell'in görme engelli bireylere yönelik geliştirdiği 'Hayal Ortağım' uygulaması, dünyada bir ilk olarak dikkat çekiyor. Görme engellilerin bilgiye ve teknolojiye erişimini kolay hale getiren uygulama; kullanıcılarına sinemada sesli betimleme, güncel köşe yazısı ve haber, kapalı alanlarda navigasyon servisi sunuyor. Hayal Ortağım, tüm operatörler üzerinden ücretsiz indirilebiliyor.

Yüz Yüze Müşteri Hizmetleri'nde işaret diliyle görüntülü destek alınabiliyor

Turkcell, 2019'da başlattığı Yüze Yüze Müşteri Hizmetleri kanalıyla Turkcell ve Turkcell Superonline işitme engelli müşterilerinin hayatına kolaylık getiriyor. Turkcell Dijital Operatör ve İşaret Dilim uygulamaları hizmetine Mayıs 2020'de BiP kanalının da eklenmesiyle birlikte bu uygulamalardan Turkcell ve Superonline mağazalarında iken Yüz Yüze Müşteri Hizmetleri'ne ulaşılarak, haftanın her günü 10.00-01.45 saatleri arasında işaret diliyle görüntülü hizmet alınabiliyor. Bu kapsamda aylık yaklaşık 3 bin işitme engelli müşteriye görüntülü çağrı merkezinden hizmet veriliyor.

Spor engel tanımıyor

Turkcell'in Bedensel Engelli Spor Federasyonu'nun futbol branşı ile 2016 yılında başlattığı iş birliği; üst üste iki Avrupa şampiyonluğu ve bir dünya ikinciliğine sahip olan ampute futboldan bilek güreşine, okçuluktan haltere, danstan eskrime kadar 18 branşa yayıldı. Bu sponsorluklarla birlikte tüm branşlarda 9 bin 289'u erkek, bin 819'u kadın sporcu olmak üzere toplam 11 bin 108 lisanslı sporcu desteklendi. Bu yıl Tokyo'da gerçekleşen Paralimpik Oyunları'nda engelli sporcular; 1 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 10 olimpiyat madalyasını ülkemize getirdi. - İSTANBUL