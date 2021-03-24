Enflasyon yerine Bursalı kazanıyor
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Enflasyon yerine Bursalı kazanıyor

24.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:06
Enflasyon yerine Bursalı kazanıyor

Özhan Marketler Zinciri, market alışverişinde ekonomik çözümler sunuyor.

Özhan Marketler Zinciri, market alışverişinde ekonomik çözümler sunuyor. Özhan Kart ile yapılacak alışverişlerde 28 Mart tarihine kadar yüzde 50'ye varan indirimler mağazalarda müşterilerini bekliyor.

Mağazalar zinciri, pandeminin de etkisiyle zorlaşan hayat şartlarına 'Enflasyon yerine Bursa kazansın' adlı kampanyayla meydan okuyor. Bursalı vatandaşların ekonomilerine destek olmak için düzenlenen kampanyada güvenilir ve kaliteli ürünlerde büyük indirim tercihleri sunuluyor.

Özhan'da müşterilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bütün ayı kapsayan indirimler, sürekli yenilenen dönemler halinde sunulan çok uygun fiyatlar Bursa'da büyük ses getiriyor. Her dönem için yepyeni indirimler ve birbirinden çeşitli fırsatlar sunulurken, gıdadan temizlik malzemesine, kişisel bakımdan ev gereçlerine kadar farklı kategorilerde indirimler görmek mümkün oluyor.

Mağazalar Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan, "Hepimiz için ekonomik şartların zorlu olduğu bir dönemdeyiz. Mevcut ekonomik durumda müşterilerimizin bütçesini koruyacak çözümler üretiyoruz. Bütün ürün gruplarında yılın tamamına yaydığımız avantajlı indirimler sunuyoruz. Bursalı vatandaşlarımızın faydalanabileceği, memnun kalacağı indirimlerimiz var. Gıdadan temizlik ürünlerine kadar farklı kategorilerde kaliteli ürünleri güzel fiyatlarla buluşturuyoruz" dedi. - BURSA

Enflasyon yerine Bursalı kazanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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