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Enerjisa Enerji'nin geliri yılın ilk yarısında yüzde 13 arttı

Elektrik dağıtım ve perakende satış sektöründe faaliyet gösteren Enerjisa Enerji'nin gelirleri bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artırarak 2 milyar 565 milyon liraya yükseldi.

Enerjisa Enerji'nin geliri yılın ilk yarısında yüzde 13 arttı
11.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:01

Elektrik dağıtım ve perakende satış sektöründe faaliyet gösteren Enerjisa Enerji'nin gelirleri bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artırarak 2 milyar 565 milyon liraya yükseldi.

Enerjisa Enerji'den yapılan açıklamaya göre, yüzde 20'si halka açık olan ve ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON SE olan şirket, 30 Haziran itibarıyla mali tablolarını açıkladı.

Buna göre, Enerjisa'nın konsolide faaliyet gelirleri bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 2 milyar 565 milyon liraya çıktı ve şirketin net karı 754 milyon liraya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel sağlık sistemi ve geleneksel iş modellerinde kırılganlık ortaya çıkardığını belirtti.

Salgın süresince ana önceliklerinin insan sağlığı ve operasyonel sürdürülebilirlik olduğunu aktaran Pınar, şunları kaydetti:

"Sürecin yönetiminde hekimlerimizin danışmanlığı ve tüm üst yönetimimizin katılımıyla iş sürekliliği ve kriz yönetimi komiteleri kurduk. Çalışanlarımızın sağlığını korumak ve altyapımızı değişen arz ve talebe karşı korumak için önlemler aldık. Yatırımlarımız pandemiye rağmen 2020 yılının ilk yarısında geçtiğimiz yıla göre yüzde 273 artış göstererek 570 milyon liraya oldu. Şebekelerimizdeki yatırımlarımızın karşılığını alarak, bu dönemde müşterilerimizin ve işyerlerindeki yaşamlarını kolaylaştırdık. Gelecekte de kesintisiz enerji temin edebilmek için şebeke yatırımlarımıza devam edeceğiz."

Enerjisa Enerji CFO'su Michael Moser de şirketin birinci çeyrekte yıla çok iyi başladığını ancak mart ayından bu yana ana odak noktasının Kovid-19 olduğunu kaydetti.

Şirket olarak salgının yaratacağı olası sonuçlara iyi hazırlandıklarını ve çeşitli risk azaltma önlemlerini zamanında uyguladıklarını bildiren Moser, şu ifadeleri kullandı:

"Düzenleyici mekanizmalar yüksek koruma düzeyleri ile bu krizde yardımcı olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Yukarıda bahsettiğimiz aksiyonlar ve destekleyici düzenleyici rejim sayesinde bugüne kadar finansallarımız üzerinde yalnızca çok kısıtlı etkiler yaşadık. Sonuç olarak, bu yılın ilk yarısında güçlü bir karlılık büyümesi yakaladık. İkinci çeyreğin sonunda baz alınan net karımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 artışla 754 milyon liraya ulaştı. Bu yılın ikinci yarısına da temkinli yaklaşmamıza rağmen, güçlü ilk yarı performansımızın ardından görünümümüzü yukarı doğru revize edecek kadar kendimize güveniyoruz. Bu nedenle, baz alınan net kar beklentimizi yüzde 30'un üzerinde yıllık büyüme olacak şekilde revize ediyoruz."

Kaynak: AA

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