CK Enerji'nin "Enerjinin Yıldızları" projesinde mezun sayısı 115'e ulaştı

İSTANBUL (AA) - CK Enerji çatısı altında faaliyet gösteren dağıtım şirketleri Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) öncülüğünde başlatılan "Enerjinin Yıldızları" projesinde mezun sayısı 115 oldu.

CK Enerji'den yapılan açıklamaya göre, proje çerçevesinde İstanbul Avrupa Yakası, Antalya ve Sivas'taki 3 okulda yüksek gerilim dalı oluşturulmasına destek veren ve söz konusu okullarda yüksek gerilim laboratuvarı kurarak öğrencilere uygulamalı eğitim, staj ve burs imkanı tanıyan şirketler mezunlara çalışma hayatının da kapılarını açtı.

Projenin ilk mezunlarını verdiği 2019'dan bu yana 3 şirkette işe başlayan mezunların sayısı 35'e ulaştı.

BEDAŞ'ın İstanbul Avrupa Yakası, AEDAŞ'ın Antalya, ÇEDAŞ'ın ise Sivas ayağını yürüttüğü proje kapsamında, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 11 ve 12. sınıflarda 136 öğrenci eğitim alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Regülasyon Direktörü Fidan Öztürk, şunları kaydetti:

"2020-2021 yılında 32'si İstanbul, 18'i Sivas ve 17'si Antalya olmak üzere 67 mezun verildi. 2018 yılından bu yana ise projemizde mezun olanların sayısı 115'i buldu. Mezun olan öğrencilerimizden 44'ü İstanbul bölgesinde olup 24'ü BEDAŞ'ta iş başı yaptı. Antalya'da mezun olan 37 öğrencimizin 6'sı AEDAŞ, Sivas'ta mezun olan 34 öğrencimizin 5'i ÇEDAŞ'ta çalışmaya başladı. Bazı mezunlarımız sektörde yer alan diğer firmalarda, bazıları da üniversiteye giderek eğitimlerine devam etme yönünde karar aldı."

AA / Sibel Morrow - Ekonomi Haberleri

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