Enerjide acele kamulaştırma kararı
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Enerjide acele kamulaştırma kararı

Enerjide acele kamulaştırma kararı
Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

Konya'da gerçekleştirilecek enerji projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konya'da gerçekleştirilecek enerji projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "380 kV Konya Kuzey-Ilgın TES-Afyon-2 Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında hattın güzergahına isabet eden bazı taşınmazlar, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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