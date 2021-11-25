Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2020 yılında; 22 milyon 269 bin 326 varil ham petrol, 457 milyon 826 bin 359 metreküp doğalgaz... - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2020 yılında; 22 milyon 269 bin 326 varil ham petrol, 457 milyon 826 bin 359 metreküp doğalgaz...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2020 yılında; 22 milyon 269 bin 326 varil ham petrol, 457 milyon 826 bin 359 metreküp doğalgaz üretimi gerçekleştirdik.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez : "2020 yılında; 22 milyon 269 bin 326 varil ham petrol, 457 milyon 826 bin 359 metreküp doğalgaz üretimi gerçekleştirdik. Toplamda 880 milyon 713 bin 398 TL'lik devlet hissesini bütçeye gelir kalemi olarak yazdık." - ANKARA

Dönmez: 'Bu yıl ekim sonu itibarıyla 19,8 milyon varil ham petrol ürettik. Doğal gazda ise toplam 347,3 milyon metreküp üretim gerçekleştirdik'

Dönmez: "Bu yıl ekim sonu itibarıyla 19,8 milyon varil ham petrol ürettik. Doğal gazda ise toplam 347,3 milyon metreküp üretim gerçekleştirdik"

 Esenyurt'ta fatura borcu nedeniyle 15 bin nüfuslu sitenin doğal gazı kesildi

Esenyurt'ta fatura borcu nedeniyle 15 bin nüfuslu sitenin doğal gazı kesildi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title