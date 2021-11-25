Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez : "2020 yılında; 22 milyon 269 bin 326 varil ham petrol, 457 milyon 826 bin 359 metreküp doğalgaz üretimi gerçekleştirdik. Toplamda 880 milyon 713 bin 398 TL'lik devlet hissesini bütçeye gelir kalemi olarak yazdık." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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