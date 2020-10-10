Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

10.10.2020 19:15 | Son Güncelleme: 10.10.2020 19:18
Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da normalleşme sürecinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da normalleşme sürecinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 4 bin 294 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 328 bin 952'ye çıktı.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 88 artarak 11 bin 765'e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 814 artarak 251 bin 481'e ulaştı.

Vaka sayısı başkent Cakarta'da 85 bin 574'e, Doğu Cava'da 46 bin 715'e, Bali'de 10 bin 28'e ve Açe'de 5 bin 644'e yükseldi.

Malezya'da 579 sağlık personeli Kovid-19'a yakalandı

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı bugün 374 artarak 15 bin 96'ya, aktif vaka sayısı ise 4 bin 161'e çıktı.

73 kişinin daha sağlığına kavuştuğu ülkede, iyileşen sayısı 10 bin 780'e ulaştı.

Son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiği Malezya'da, böylece virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 155'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, ülke genelinde 579 sağlık personelinin Kovid-19'a yakalandığını açıkladı.

Japonya'da vaka sayısı 90 bine yaklaştı

Japonya'da ise vaka sayısı son 24 saatte 681 artarak 89 bin 766'ya, ölü sayısı 3 artışla 1641'e yükseldi.

Son bir günde 21 bin 387 testin yapıldığı ülkede, 147 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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