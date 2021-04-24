Ender Arslan, parkeye gözyaşları içinde veda etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ender Arslan, parkeye gözyaşları içinde veda etti

Ender Arslan, parkeye gözyaşları içinde veda etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye'nin önemli basketbolcularından Frutti Extra Bursaspor'un oyuncusu Ender Arslan gözyaşları içerisinde parkeye veda etti.

Türkiye'nin önemli basketbolcularından Frutti Extra Bursaspor'un oyuncusu Ender Arslan gözyaşları içerisinde parkeye veda etti.

Türkiye A Milli Takım formasını 323 kez terleten, Türkiye Basketbol Ligi'nde 21 yılda 450 maça çıkan, bu maçlarda toplam 3000'in üstünde sayı, 1200'den fazla asist, 500'den fazla ribaund barajını aşan Frutti Extra Bursaspor'un oyuncusu Ender Arslan parkeye veda etti. Tofaş Spor Salonunda oynana OGM Ormanspor maçından önce düzenlenen törende Arslan, gözyaşlarına hakim olamadı. Farklı kulüplerde 6 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı kupası kazanarak elde edilmesi güç başarılara sahip olan Arslan, Milli Takımlar düzeyinde ise Dünya İkinciliği'ne kadar yükselmesinin yanı sıra Euroleague'de 218 maça çıkıp 1250'den fazla sayı atmayı başardı.

Bugüne kadar bir çok başarıya imza atan Arslan için hazırlanan video tribündeki ailesini de duygulandırdı. Maç öncesi duygularını aktaran Arslan, "Tabi duygularım çok karışık. Son maçıma çıkıyorum. Uzun yıllar hep aynı güzel bir kariyerle oyunuma son veriyorum. Son maçım, sıradan bir maç olarak görüyorum. Son maçımdan keyif almak istiyorum. İlk planım ailemle güzel bir tatil yapmak, daha sonra antrenörlük planlarım var" dedi.

Bütün bu istatistikler Ender Arslan'ın kariyerinin öne çıkan başarılar arsında yer alırken, 2019 yılından beri Frutti Extra Bursaspor'da gösterdiği başarılı performansını 38 yaşında basketbolu noktaladı.

Frutti Extra Bursaspor tarafından kendisine, plaket, imzalı forma ve çivi sanatından kendinin fotoğrafı hediye edildi. Kendisine bugüne kadar yaptıkları için 1250'den fazla teşekkür, bundan sonrasında yapacakları için 3000'den fazla başarı dileyen Frutti Extra Bursaspor, parkenin bir daha böyle arslanı ender göreceğini açıkladı.

38 yaşındaki Ender Arslan Bursaspor'dan önce Anadolu Efes, Galatasaray, Darüşşafaka ve Türk Telekom gibi takımların formasını giymişti. - BURSA

Ender Arslan, parkeye gözyaşları içinde veda etti
Ender Arslan, parkeye gözyaşları içinde veda etti
Ender Arslan, parkeye gözyaşları içinde veda etti
Ender Arslan, parkeye gözyaşları içinde veda etti
Ender Arslan, parkeye gözyaşları içinde veda etti
Ender Arslan, parkeye gözyaşları içinde veda etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ne Türkiye'nin, ne Irak'ın, ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü terör örgütüne ve teröre asla yer yoktur.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Türkiye'nin, ne Irak'ın, ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü terör örgütüne ve teröre asla yer yoktur."
Lastik etiketlerine getirilen düzenleme 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek
Lastik etiketlerine getirilen düzenleme 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek
Twitter'a uygulanan reklam yasağı bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kaldırıldı
Twitter'a uygulanan reklam yasağı bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kaldırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Demet Akalın Farah Zeynep Abdullah
Spor Muslera Ali Koç Ünal Karaman Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ender Arslan, parkeye gözyaşları içinde veda etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 16:44:03. #1.14#

title