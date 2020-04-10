En fazla kazandıran BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,13 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 3,70 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 3,30 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,13 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 3,70 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 3,30 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028055 4,13 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034171 3,70 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,110073 3,30 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025813 3,26 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024435 3,07 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,076190 3,01 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,102264 3,01 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022542 2,91 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,067014 2,89 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,066708 2,89 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA