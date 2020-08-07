En fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 7,28 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 6,90 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 6,71 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 7,28 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 6,90 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 6,71 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,058621 -7,28 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,621674 -6,90 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,087726 -6,71 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,244975 -6,67 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,027453 -6,48 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,743104 -6,38 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,139066 -6,27 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,071013 -6,14 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 74,747409 -6,10 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,176670 -5,93 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA